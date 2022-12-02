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Экономика и бизнес

На торги выставили арестованное имущество "АКОМ-Инвест"

ТОЛЬЯТТИ. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Имущество ООО "АКОМ-Инвест" выставлено на торги. Речь идет о промышленном здании в Тольятти на ул. Новозаводской, 2а.

Начальная цена одноэтажного объекта 1,2-го класса опасности — 32,8 млн руб., размер задатка — 16,4 млн рублей. При этом земельный участок, на котором расположено промышленное здание, находится в государственной собственности. Аренда действует до 19 февраля 2069 года.

Прием заявок продлится с 1 по 28 декабря. Аукцион пройдет утром 9 января на Всероссийской  электронной торговой площадке.

По данным извещения, ранее объект на торги не выставлялся.

Напомним, фискалы в ходе проверок вскрыли, что в 2015–2017 г. на "АКОМ-Инвесте" существовала нелегальная схема оптимизации налоговой базы. Компания проводила мнимые сделки по приобретению свинца и продаже лома, уменьшая налоговые обязательства.

Размер претензий — около 750 млн руб. (1,03 млрд с учетом пеней и штрафов).

Выводы налоговой по итогам проверок прошли успешное испытание в арбитраже. Суды посчитали "установленным факт совершения умышленных действий, выразившихся в сознательном искажении сведений о фактах хозяйственной жизни". Итоги одной проверки только что устояли в апелляции, процесс по второй уже дошел до Верховного Суда РФ. "АКОМ" пока проигрывает везде.

В сентябре областное УФНС попыталось перезапустить банкротство "АКОМ-Инвеста". При этом компания сама инициировала процедуру еще в мае  прошлого года. Представители предприятия мотивировали это наличием задолженности в 848 млн рублей.

В августе 2021 г. "АКОМ-Инвест" вышел с ходатайством о приостановлении производства до вступления в законную силу судебных актов по итогам проверок за 2015–2017 годы. Спустя год региональное УФНС инициировало возобновление процесса. Суд постановил, что "обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства по настоящему заявлению, отпали".

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