На торги выставили арестованное имущество "АКОМ-Инвест"

Имущество ООО "АКОМ-Инвест" выставлено на торги. Речь идет о промышленном здании в Тольятти на ул. Новозаводской, 2а.
Начальная цена одноэтажного объекта 1,2-го класса опасности — 32,8 млн руб., размер задатка — 16,4 млн рублей. При этом земельный участок, на котором расположено промышленное здание, находится в государственной собственности. Аренда действует до 19 февраля 2069 года.
Прием заявок продлится с 1 по 28 декабря. Аукцион пройдет утром 9 января на Всероссийской электронной торговой площадке.
По данным извещения, ранее объект на торги не выставлялся.
Напомним, фискалы в ходе проверок вскрыли, что в 2015–2017 г. на "АКОМ-Инвесте" существовала нелегальная схема оптимизации налоговой базы. Компания проводила мнимые сделки по приобретению свинца и продаже лома, уменьшая налоговые обязательства.
Размер претензий — около 750 млн руб. (1,03 млрд с учетом пеней и штрафов).
Выводы налоговой по итогам проверок прошли успешное испытание в арбитраже. Суды посчитали "установленным факт совершения умышленных действий, выразившихся в сознательном искажении сведений о фактах хозяйственной жизни". Итоги одной проверки только что устояли в апелляции, процесс по второй уже дошел до Верховного Суда РФ. "АКОМ" пока проигрывает везде.
В сентябре областное УФНС попыталось перезапустить банкротство "АКОМ-Инвеста". При этом компания сама инициировала процедуру еще в мае прошлого года. Представители предприятия мотивировали это наличием задолженности в 848 млн рублей.
В августе 2021 г. "АКОМ-Инвест" вышел с ходатайством о приостановлении производства до вступления в законную силу судебных актов по итогам проверок за 2015–2017 годы. Спустя год региональное УФНС инициировало возобновление процесса. Суд постановил, что "обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства по настоящему заявлению, отпали".
Последние комментарии
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