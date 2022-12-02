Главным режиссером театра "Колесо" стал Вадим Романов

Главным режиссёром театра "Колесо" назначен заслуженный артист России Вадим Романов, сообщает мэрия Тольятти.

27 ноября в день рождения основателя и первого художественного руководителя театра — народного артиста России, лауреата Государственной премии России Глеба Борисовича Дроздова после спектакля "Сирена и Виктория" художественный руководитель театра, народная артистка России Наталья Дроздова представила нового главного режиссера театра "Колесо".

"Уверена, что в театре "Колесо" он будет моей правой рукой, моим помощником. Мы одной театральной школы, у нас общие взгляды на развитие театра, — отметила Наталья Степановна — Вместе мы пойдём вперёд, к ещё большему успеху театра "Колесо"! Вадим Романов — и режиссёр, и замечательный артист. Скоро вы увидите его в наших спектаклях!"