Главным режиссером театра "Колесо" стал Вадим Романов

Главным режиссёром театра "Колесо" назначен заслуженный артист России Вадим Романов, сообщает мэрия Тольятти.
27 ноября в день рождения основателя и первого художественного руководителя театра — народного артиста России, лауреата Государственной премии России Глеба Борисовича Дроздова после спектакля "Сирена и Виктория" художественный руководитель театра, народная артистка России Наталья Дроздова представила нового главного режиссера театра "Колесо".
"Уверена, что в театре "Колесо" он будет моей правой рукой, моим помощником. Мы одной театральной школы, у нас общие взгляды на развитие театра, — отметила Наталья Степановна — Вместе мы пойдём вперёд, к ещё большему успеху театра "Колесо"! Вадим Романов — и режиссёр, и замечательный артист. Скоро вы увидите его в наших спектаклях!"
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.