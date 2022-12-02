В Самарском областном перинатальном центре в этом году родилась уже третья тройня

Из перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина выписали тройню - двух девочек и мальчика. Это уже третья тройня, родившаяся в этом году в учреждении. Малыши Михаил, Мария и Ксения появились на свет в начале октября.
"Сказать, что мы удивились, что у нас будет тройня, - значит не сказать ничего. Конечно же, очень обрадовалась и стали ждать наших малышей", - вспоминают счастливые родители из Самары.
С конца лета будущая мама находилась под пристальным вниманием врачей областной больницы.
"Беременность протекала сложно, - рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии больницы имени Середавина Татьяна Тезикова. - Будущая мама переболела COVID-19, врачи нашего инфекционного госпиталя совместно с гинекологами проводили необходимое лечение. Беременность осложнилась угрозой преждевременных родов. Мы поддерживали связь с коллегами из Федерального центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова, проводили телемедицинские консультации. Нам удалось пролонгировать беременность почти до полных 32 недель".
Маме и малышам помогали врачи разных специальностей - гинекологи, реаниматологи, неонатологи. В последний месяц беременности мониторинг состояния их здоровья проводился ежедневно. Дети родились раньше срока, сотрудники перинатального центра приложили немало усилий для их комфортного развития. Вес малышей при рождении составил чуть более 1 кг, но к выписке они весили почти вдвое больше и сейчас чувствуют себя замечательно.
Мама Ольга Стекольщикова отметила, что во время пребывания в больнице всегда чувствовала поддержку и не сомневалась, что все будет хорошо.
"На данный момент все отлично. Благодаря медработникам, всему персоналу клиники детки здоровы, прекрасно кушают, набирают вес, улыбаются", - поделилась радостью мама тройни.
Поддержке семей в регионе уделяется особое внимание. Несмотря на непростую обстановку, Самарская область выполняет все социальные обязательства в полной мере. Губернатор Дмитрий Азаров обозначил помощь семьям с детьми как безусловный приоритет работы правительства региона и органов местного самоуправления.
Сегодня в губернии около 100 тыс. семей с детьми. Для них действует свыше 30 мер соцподдержки, а это несколько видов пособий, ежемесячные выплаты на детей, в том числе пособия студенческим семьям, а также выплаты на первого ребенка и многодетным семьям. В губернии есть и свой региональный семейный капитал в размере 100 тыс. руб., который выплачивается на третьего и последующих детей.
Кроме того, по инициативе главы региона семьи, в которых родился первый ребенок, получают "Подарок новорожденному". При рождении двух и более детей одновременно подарок вручают на каждого новорожденного ребенка. В подарочном наборе - все, что нужно в первые месяцы жизни малыша: одежда, постельные принадлежности, средства гигиены. С начала года такие подарки получили порядка 8000 семей, а за все время акции - уже более 26900.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.