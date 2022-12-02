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Здравоохранение Общество

В Самарском областном перинатальном центре в этом году родилась уже третья тройня

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина выписали тройню - двух девочек и мальчика. Это уже третья тройня, родившаяся в этом году в учреждении. Малыши Михаил, Мария и Ксения появились на свет в начале октября.

"Сказать, что мы удивились, что у нас будет тройня, - значит не сказать ничего. Конечно же, очень обрадовалась и стали ждать наших малышей", - вспоминают счастливые родители из Самары.

С конца лета будущая мама находилась под пристальным вниманием врачей областной больницы.
"Беременность протекала сложно, - рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии больницы имени Середавина Татьяна Тезикова. - Будущая мама переболела COVID-19, врачи нашего инфекционного госпиталя совместно с гинекологами проводили необходимое лечение. Беременность осложнилась угрозой преждевременных родов. Мы поддерживали связь с коллегами из Федерального центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова, проводили телемедицинские консультации. Нам удалось пролонгировать беременность почти до полных 32 недель".

Маме и малышам помогали врачи разных специальностей - гинекологи, реаниматологи, неонатологи. В последний месяц беременности мониторинг состояния их здоровья проводился ежедневно. Дети родились раньше срока, сотрудники перинатального центра приложили немало усилий для их комфортного развития. Вес малышей при рождении составил чуть более 1 кг, но к выписке они весили почти вдвое больше и сейчас чувствуют себя замечательно.

Мама Ольга Стекольщикова отметила, что во время пребывания в больнице всегда чувствовала поддержку и не сомневалась, что все будет хорошо.

"На данный момент все отлично. Благодаря медработникам, всему персоналу клиники детки здоровы, прекрасно кушают, набирают вес, улыбаются", - поделилась радостью мама тройни.

Поддержке семей в регионе уделяется особое внимание. Несмотря на непростую обстановку, Самарская область выполняет все социальные обязательства в полной мере. Губернатор Дмитрий Азаров обозначил помощь семьям с детьми как безусловный приоритет работы правительства региона и органов местного самоуправления.

Сегодня в губернии около 100 тыс. семей с детьми. Для них действует свыше 30 мер соцподдержки, а это несколько видов пособий, ежемесячные выплаты на детей, в том числе пособия студенческим семьям, а также выплаты на первого ребенка и многодетным семьям. В губернии есть и свой региональный семейный капитал в размере 100 тыс. руб., который выплачивается на третьего и последующих детей.

Кроме того, по инициативе главы региона семьи, в которых родился первый ребенок, получают "Подарок новорожденному". При рождении двух и более детей одновременно подарок вручают на каждого новорожденного ребенка. В подарочном наборе - все, что нужно в первые месяцы жизни малыша: одежда, постельные принадлежности, средства гигиены. С начала года такие подарки получили порядка 8000 семей, а за все время акции - уже более 26900.

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