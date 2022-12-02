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Виктор Кудряшов: Планы по реализации инфраструктурных проектов будут выполнены

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании всероссийского штаба (комиссии) по региональному развитию под председательством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Самарскую область представили также министр строительства Николай Плаксин, министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов.

Одной из центральных тем стала реализация инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств инфраструктурных кредитов и ресурсов Фонда национального благосостояния. 

Правительство Российской Федерации разработало и внедрило комплекс механизмов, направленных на развитие территорий, строительство жилья, создание и модернизацию социальных и инфраструктурных объектов. Самарская область - регион, который последовательно работает над привлечением федеральных средств на совершенствование инфраструктуры, активно участвуя в федеральных проектах и государственных программах.

Это является одним из приоритетных направлением работы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Такую задачу глава региона ставит перед правительством Самарской области. Наш регион является одним из субъектов Российской Федерации, который привлек наиболее значительные суммы в рамках механизмов ИБК и ФНБ.

На заседании комиссии Виктор Кудряшов доложил о том, как идет в Самарской области реализация проектов, финансируемых за счет инфраструктурных кредитов и средств Фонда национального благосостояния. 

В текущем году с привлечением средств ИБК в регионе ведется строительство станции метро "Театральная". Реализация проекта предусматривает несколько этапов: подготовка территории, переустройство сетей связи, строительство стартового котлована в районе ул. Галактионовская и возведение аналогичного объекта в районе улицы Полевая. На все четыре этапа строительства получены положительные заключения государственной строительной экспертизы, ведутся строительно-монтажные работы.

"Буквально позавчера мы получили положительное заключение главгосэкпертизы по пятому этапу реализации - строительству перегонных тоннелей, притоннельных сооружений и станции, а заключить контракт на эти работы мы планируем в течение недели, это соответствует графику реализации проекта", - сообщил первый вице-губернатор.

Второй проект, на реализацию которого в Самарской области привлекли финансирование по линии ИБК - автомобильная трасса "Обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".

Масштабный объект возводится в рамках государственно-частного партнерства. Дополнительно региону был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в размере более 9 млрд рублей. В настоящее время уровень технической готовности объекта составляет 69,9%, все средства инвестиционного бюджетного кредита по проекту обхода Тольятти освоены.

Виктор Кудряшов представил также информацию о ходе исполнения четырех проектов, реализуемых за счет средств Фонда национального благосостояния. Реконструкция семи участков сетей в Куйбышевском районе будет выполнена в текущем году, а строительство водогрейной котельной на 116-й км планируется завершить в первом полугодии 2023 года. В Жигулевске планируется строительство трех котельных (№ 14А, № 22А и № 13А), а также реконструкция Красноармейского группового водопровода от поселка Осинки до поселка Гражданский, строительство резервуаров и напорного водопровода в селе Красноармейское, эти объекты планируется завершить к концу 2023 года.

"Все работы ведем в соответствии с графиком, уровень освоения средств приближается к 100%. До конца года регион выполнит все обязательства перед федеральным центром", - подчеркнул Виктор Кудряшов.  

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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