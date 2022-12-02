Лучшими сварщиками ПАО "Т Плюс" стали представители Оренбурга, Чебоксар и Перми

В Самаре завершились соревнования профессионального мастерства "Лучший сварщик ПАО "Т Плюс" 2022 года. Наилучший результат продемонстрировал электрогазосварщик Оренбургского филиала компании Николай Чернихивский.
Напомним, традиционный корпоративный конкурс проходил с 30 ноября по 2 декабря на базе Самарского учебно-курсового комбината — основного центра подготовки специалистов ПАО "Т Плюс". Претенденты на победу преодолели 3 этапа, среди которых проверка знаний нормативных документов, подготовка и выполнение сварки стыка металлических труб и оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве.
"У меня были очень серьезные, сильные соперники. Я постарался показать наилучший результат и очень рад, что смог занять первое место", — поделился эмоциями Николай Чернихивский.
Всего на звание "лучшего по профессии" претендовали специалисты из 13 филиалов ПАО "Т Плюс", а также представители 8 отделений АО "ЭнергоремонТ Плюс". Все они уже стали победителями региональных этапов соревнований.
"Проведение таких соревнований позволяет сотрудникам не только показать свои умения, но и перенять опыт коллег. Это прекрасная возможность пообщаться со специалистами из других регионов и повысить собственный уровень профессиональной подготовки", — отметил руководитель направления развития руководителей ТЭС и теплосетей ПАО "Т Плюс", главный судья соревнований Вячеслав Страхов.
"Серебро" и "бронзу" соревнований соответственно завоевали Денис Русаков (Чебоксарский филиал "ЭнергоремонТ Плюс") и Дмитрий Сыропятов (Пермское отделение "ЭнергоремонТ Плюс").
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа