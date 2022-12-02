16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары увеличила сумму на содержание и ремонт зеленых насаждений на 2023 год На содержание дорог в Кировском районе Самары выделили 224 млн рублей В 2023 г. в Самаре отремонтируют фонтан в сквере на площади Памяти В Новокуйбышевске на площади им. Ленина спилили все ели С самарского ТСЖ взыскали 211 тыс. руб. в пользу женщины, сломавшей ногу на наледи

ЖКХ и благоустройство Общество

Лучшими сварщиками ПАО "Т Плюс" стали представители Оренбурга, Чебоксар и Перми

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре завершились соревнования профессионального мастерства "Лучший сварщик ПАО "Т Плюс" 2022 года. Наилучший результат продемонстрировал электрогазосварщик Оренбургского филиала компании Николай Чернихивский.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Напомним, традиционный корпоративный конкурс проходил с 30 ноября по 2 декабря на базе Самарского учебно-курсового комбината — основного центра подготовки специалистов ПАО "Т Плюс". Претенденты на победу преодолели 3 этапа, среди которых проверка знаний нормативных документов, подготовка и выполнение сварки стыка металлических труб и оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве.

"У меня были очень серьезные, сильные соперники. Я постарался показать наилучший результат и очень рад, что смог занять первое место", — поделился эмоциями Николай Чернихивский.

Всего на звание "лучшего по профессии" претендовали специалисты из 13 филиалов ПАО "Т Плюс", а также представители 8 отделений АО "ЭнергоремонТ Плюс". Все они уже стали победителями региональных этапов соревнований.

"Проведение таких соревнований позволяет сотрудникам не только показать свои умения, но и перенять опыт коллег. Это прекрасная возможность пообщаться со специалистами из других регионов и повысить собственный уровень профессиональной подготовки", — отметил руководитель направления развития руководителей ТЭС и теплосетей ПАО "Т Плюс", главный судья соревнований Вячеслав Страхов.

"Серебро" и "бронзу" соревнований соответственно завоевали Денис Русаков (Чебоксарский филиал "ЭнергоремонТ Плюс") и Дмитрий Сыропятов (Пермское отделение "ЭнергоремонТ Плюс").

Гид потребителя

Последние комментарии

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1