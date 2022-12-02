Лучшими сварщиками ПАО "Т Плюс" стали представители Оренбурга, Чебоксар и Перми

В Самаре завершились соревнования профессионального мастерства "Лучший сварщик ПАО "Т Плюс" 2022 года. Наилучший результат продемонстрировал электрогазосварщик Оренбургского филиала компании Николай Чернихивский.

Напомним, традиционный корпоративный конкурс проходил с 30 ноября по 2 декабря на базе Самарского учебно-курсового комбината — основного центра подготовки специалистов ПАО "Т Плюс". Претенденты на победу преодолели 3 этапа, среди которых проверка знаний нормативных документов, подготовка и выполнение сварки стыка металлических труб и оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве.

"У меня были очень серьезные, сильные соперники. Я постарался показать наилучший результат и очень рад, что смог занять первое место", — поделился эмоциями Николай Чернихивский.

Всего на звание "лучшего по профессии" претендовали специалисты из 13 филиалов ПАО "Т Плюс", а также представители 8 отделений АО "ЭнергоремонТ Плюс". Все они уже стали победителями региональных этапов соревнований.

"Проведение таких соревнований позволяет сотрудникам не только показать свои умения, но и перенять опыт коллег. Это прекрасная возможность пообщаться со специалистами из других регионов и повысить собственный уровень профессиональной подготовки", — отметил руководитель направления развития руководителей ТЭС и теплосетей ПАО "Т Плюс", главный судья соревнований Вячеслав Страхов.

"Серебро" и "бронзу" соревнований соответственно завоевали Денис Русаков (Чебоксарский филиал "ЭнергоремонТ Плюс") и Дмитрий Сыропятов (Пермское отделение "ЭнергоремонТ Плюс").