За смерть женщины, растерзанной собаками в Южном городе, власти Волжского района заплатят 2 млн рублей

Администрация Волжского района Самарской области обязана возместить моральный и материальный ущерб дочерям женщины, которая погибла в результате нападения стаи бродячих собак, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, 19 мая прошлого года в Южном городе на 64-летнюю женщину напала стая бездомных собак. Проходивший мимо мужчина сумел отогнать разъяренных псов от жертвы, вызвал скорую помощь.

Пострадавшая получила тяжелейшие травмы и несмотря на усилия медиков, скончалась в больнице через неделю от множественных укусов и ран.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, а дочери погибшей обратились в суд с иском о взыскании компенсации морального и материального ущерба с администрации Волжского района. В процессе прокуратура добилась его удовлетворения.

"Решением Волжского районного суда Самарской области в пользу истиц - дочерей погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере по 1 миллиону рублей каждой", - рассказали в надзорном органе.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Но решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.