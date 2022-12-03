За смерть женщины, растерзанной собаками в Южном городе, власти Волжского района заплатят 2 млн рублей

Администрация Волжского района Самарской области обязана возместить моральный и материальный ущерб дочерям женщины, которая погибла в результате нападения стаи бродячих собак, сообщили в региональной прокуратуре.
Напомним, 19 мая прошлого года в Южном городе на 64-летнюю женщину напала стая бездомных собак. Проходивший мимо мужчина сумел отогнать разъяренных псов от жертвы, вызвал скорую помощь.
Пострадавшая получила тяжелейшие травмы и несмотря на усилия медиков, скончалась в больнице через неделю от множественных укусов и ран.
По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, а дочери погибшей обратились в суд с иском о взыскании компенсации морального и материального ущерба с администрации Волжского района. В процессе прокуратура добилась его удовлетворения.
"Решением Волжского районного суда Самарской области в пользу истиц - дочерей погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере по 1 миллиону рублей каждой", - рассказали в надзорном органе.
Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Но решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.