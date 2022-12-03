В Самарской области ожидаются морозные выходные

В субботу, 3 декабря, ожидается -10…-12 °C. В сельских районах мороз будет еще крепче - до -15 °C. Вместе с порывистым ветром до 8 м/с это создаст крайне неприятную погоду в Самаре, Тольятти и Сызрани, сообщили в "Приволжском УГМС".
Ночью воздух остынет до -18 °C, в некоторых уголках Самарской области до -24 °C. Такая погода несет серьезную опасность для будущего урожая, ведь в полях губернии еще нет достаточного снежного покрова.
В воскресенье, 4 декабря, метеорологи обещают -9…-14 °C. Снизится видимость, водителей просят быть внимательными на дорогах, использовать противотуманный свет, а также двигаться с наибольшей аккуратностью.
Последние комментарии
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.