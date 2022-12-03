В Самарской области ожидаются морозные выходные

В субботу, 3 декабря, ожидается -10…-12 °C. В сельских районах мороз будет еще крепче - до -15 °C. Вместе с порывистым ветром до 8 м/с это создаст крайне неприятную погоду в Самаре, Тольятти и Сызрани, сообщили в "Приволжском УГМС".

Ночью воздух остынет до -18 °C, в некоторых уголках Самарской области до -24 °C. Такая погода несет серьезную опасность для будущего урожая, ведь в полях губернии еще нет достаточного снежного покрова.

В воскресенье, 4 декабря, метеорологи обещают -9…-14 °C. Снизится видимость, водителей просят быть внимательными на дорогах, использовать противотуманный свет, а также двигаться с наибольшей аккуратностью.