В Тольятти в ходе ссоры женщина ударила ножом своего супруга

В Тольятти в отдел полиции по Комсомольскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 51-летнего местного жителя из квартиры дома по ул. Носова с колото-резаной раной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.
Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.
Полицейские опросили пострадавшего, который пояснил, что телесное повреждение ему причинила супруга. Ранее не судимая 45-летняя женщина была задержана по месту жительства и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
При опросе задержанная свою вину в содеянном признала и пояснила, что конфликт с мужем произошел на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков, мужчина неоднократно её оскорблял, поэтому она ударила его ножом в живот. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.
В ходе осмотра места происшествия в квартире специалист экспертно-криминалистического отдела У МВД России по г. Тольятти обнаружил и изъял нож со следами бурого цвета, похожими на кровь, одежду потерпевшего и иные предметы, имеющие отношение к происшествию. Впоследствии они приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.