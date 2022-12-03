В субботу, 3 декабря, в Самаре открылась школа садоводов. С декабря по апрель все желающие смогут получить необходимые знания о том, как делать обрезку деревьев, ухаживать за розами и виноградом.

Занятия будут проходить по субботам раз в месяц бесплатно в Самаре, а также в Новокуйбышевске, Тольятти и Жигулевске.

Сегодня на занятии говорили о том, как наладить работу СНТ и выращивать косточковые.