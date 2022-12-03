В Шенталинском районе задержаны подозреваемые в краже

В конце ноября текущего года в ОМВД России по Шенталинскому району обратилась жительница села Романовка с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты.
Женщина пояснила, что накануне из ее кошелька пропала банковская карта, а позже на телефон пришли смс-оповещения о списании почти 2 тысяч рублей.
В ходе опроса потерпевшая призналась полицейским, что распивала спиртное вместе с односельчанами в доме у приятеля. Когда на следующее утро она вернулась домой, обнаружила, что из кошелька, который был у нее в сумочке, пропала банковская карта. Женщина заблокировала счет и обратилась в полицию за помощью.
Полицейские изучили документы о движении денежных средств и выяснили, что деньги были потрачены в ближайшем продуктовом магазине. Опросив сотрудницу торговой точки, оперативники установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались односельчане потерпевшей, с которыми она распивала спиртные напитки: ранее судимая за грабеж 44-летняя женщина и ранее судимый за нарушение неприкосновенности жилища 45-летний мужчина.
Предполагаемых злоумышленников задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как пояснили в ходе опроса задержанные, когда потерпевшая уснула, женщина похитила из ее кошелька банковскую карту и передала приятелю, который расплатился чужими денежными средства за алкоголь и сигареты. На следующий день подозреваемые еще раз попытались совершить покупки за чужой счет, но на банковской карте закончились деньги.
В отношении местных жителей следственным отделением ОМВД России по Шенталинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с банковского счета).
Сотрудники полиции предупреждают граждан внимательнее относиться к своему имуществу не оставлять без присмотра вещи, особенно телефоны и банковские карты.
Последние комментарии
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.