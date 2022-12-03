В Шенталинском районе задержаны подозреваемые в краже

В конце ноября текущего года в ОМВД России по Шенталинскому району обратилась жительница села Романовка с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты.

Женщина пояснила, что накануне из ее кошелька пропала банковская карта, а позже на телефон пришли смс-оповещения о списании почти 2 тысяч рублей.

В ходе опроса потерпевшая призналась полицейским, что распивала спиртное вместе с односельчанами в доме у приятеля. Когда на следующее утро она вернулась домой, обнаружила, что из кошелька, который был у нее в сумочке, пропала банковская карта. Женщина заблокировала счет и обратилась в полицию за помощью.

Полицейские изучили документы о движении денежных средств и выяснили, что деньги были потрачены в ближайшем продуктовом магазине. Опросив сотрудницу торговой точки, оперативники установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались односельчане потерпевшей, с которыми она распивала спиртные напитки: ранее судимая за грабеж 44-летняя женщина и ранее судимый за нарушение неприкосновенности жилища 45-летний мужчина.

Предполагаемых злоумышленников задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как пояснили в ходе опроса задержанные, когда потерпевшая уснула, женщина похитила из ее кошелька банковскую карту и передала приятелю, который расплатился чужими денежными средства за алкоголь и сигареты. На следующий день подозреваемые еще раз попытались совершить покупки за чужой счет, но на банковской карте закончились деньги.

В отношении местных жителей следственным отделением ОМВД России по Шенталинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с банковского счета).

Сотрудники полиции предупреждают граждан внимательнее относиться к своему имуществу не оставлять без присмотра вещи, особенно телефоны и банковские карты.