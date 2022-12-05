На крыше ТЦ "Кубатура" в Самаре откроют бесплатную парковку

В Самаре на крыше одноэтажного здания в составе торгового комплекса "Кубатура" на ул. Красноармейской, 1 в декабре начнется эксплуатация бесплатной автомобильно стоянки.

Как сообщает "Самарское обозрение", усиленная в процессе модернизации здания кровля будет использоваться как открытая парковка площадью 3 тыс. кв. м. Она рассчитана на 60 автомобилей.