Транснефть отбилась от иска Роснефти о компенсации 3,4 млрд руб. по делу о грязной нефти

Арбитражный суд Москвы отказал Роснефти в удовлетворении иска к Транснефти о возмещении убытков на 3,4 млрд руб., связанных с загрязнением хлорорганикой нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" в 2019 г., сообщает interfax.ru.

По информации издания, Транснефть 23 мая получила иск Роснефти. Трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 г. во внесудебном порядке урегулировала последствия инцидента со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы.

Транснефть уверена, что Роснефти известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. Компания проинформировала вице-премьера, председателя совета директоров монополии Александра Новака о неприемлемости предложений Роснефти по выплатам компенсаций из-за форс-мажора.

В начале августа Транснефть подала иск к Роснефти на 2 млрд руб. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения. Рассмотрение этого иска отложено на 9 декабря.

На предварительном заседании по первому делу суд закрыл для слушателей рассмотрение обоих исков. Об этом попросил представитель Роснефти, обосновав свою позицию необходимостью обезопасить информацию, которая может нанести ущерб государству.

По его словам, сам факт инцидента, рассматриваемого в заседании, не вызывает сомнений, однако такая информация, как объемы транспортировки нефти, в каких направлениях они осуществляются, по каким ценам, с использованием каких формул рассчитываются цены, их маржинальность, в каких контрактах и с какими покупателями - могут навлечь новые санкции в отношении компании со стороны иностранных государств. Представитель Транснефти поддержал это ходатайство, подчеркнув, что истец и ответчик включены в перечень стратегических предприятий, а информация, используемая в деле, может быть положена в основу нового пакета санкций.

Суд из-за особой сложности решил рассмотреть иск Роснефти в коллегиальном составе. Судья мотивировала заявление большим объемом представленных доказательств, необходимостью более точного их исследования и оценки в связи с противоречивостью, а также тем, что заявленная ко взысканию сумма убытков вытекает из правоотношений, возникших между контрагентами истца - иностранными юридическими лицами, отмечается в определении.

Напомним, 18 апреля 2019 г. на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источником попадания оказался пункт приема нефти в с. Николаевка Самарской области. Транзит сырья в Европу был приостановлен, и это привело к нарушению поставок в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии.

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать Транснефть. Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери, сообщает Интерфакс. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти, компания создала соответствующий резерв в размере около 30 млрд рублей. По данным на сентябрь 2021 г., компания использовала половину зарезервированных средств.

Соглашения о компенсациях заключили, в частности, ЛУКОЙЛ и венгерская MOL, казахстанские грузоотправители, Сургутнефтегаз и Total, Газпром нефть, Роснефть и французская Total в отношении объемов, поставленных на германский НПЗ Лейне.

Первоначально Транснефть рассчитывала, что завершит регулирование со всеми грузоотправителями к середине 2021 г., потом перенесла этот срок на 2022 год.