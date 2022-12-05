16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Транснефть отбилась от иска Роснефти о компенсации 3,4 млрд руб. по делу о грязной нефти Компания Худайнатова объединила самарские и саратовские активы АО "Транснефть-Приволга" подтвердило соответствие качества оказания услуг по транспортировке международному стандарту Куйбышевский НПЗ продолжает инвестировать в подрастающее поколение самарцев Лаборантка Новокуйбышевского НПЗ стала лучшей в Корпоративном чемпионате

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Транснефть отбилась от иска Роснефти о компенсации 3,4 млрд руб. по делу о грязной нефти

МОСКВА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд Москвы отказал Роснефти в удовлетворении иска к Транснефти о возмещении убытков на 3,4 млрд руб., связанных с загрязнением хлорорганикой нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" в 2019 г., сообщает interfax.ru.

По информации издания, Транснефть 23 мая получила иск Роснефти. Трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 г. во внесудебном порядке урегулировала последствия инцидента со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы.

Транснефть уверена, что Роснефти известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. Компания проинформировала вице-премьера, председателя совета директоров монополии Александра Новака о неприемлемости предложений Роснефти по выплатам компенсаций из-за форс-мажора.

В начале августа Транснефть подала иск к Роснефти на 2 млрд руб. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения. Рассмотрение этого иска отложено на 9 декабря.

На предварительном заседании по первому делу суд закрыл для слушателей рассмотрение обоих исков. Об этом попросил представитель Роснефти, обосновав свою позицию необходимостью обезопасить информацию, которая может нанести ущерб государству.

По его словам, сам факт инцидента, рассматриваемого в заседании, не вызывает сомнений, однако такая информация, как объемы транспортировки нефти, в каких направлениях они осуществляются, по каким ценам, с использованием каких формул рассчитываются цены, их маржинальность, в каких контрактах и с какими покупателями - могут навлечь новые санкции в отношении компании со стороны иностранных государств. Представитель Транснефти поддержал это ходатайство, подчеркнув, что истец и ответчик включены в перечень стратегических предприятий, а информация, используемая в деле, может быть положена в основу нового пакета санкций.

Суд из-за особой сложности решил рассмотреть иск Роснефти в коллегиальном составе. Судья мотивировала заявление большим объемом представленных доказательств, необходимостью более точного их исследования и оценки в связи с противоречивостью, а также тем, что заявленная ко взысканию сумма убытков вытекает из правоотношений, возникших между контрагентами истца - иностранными юридическими лицами, отмечается в определении.

Напомним, 18 апреля 2019 г. на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источником попадания оказался пункт приема нефти в с. Николаевка Самарской области. Транзит сырья в Европу был приостановлен, и это привело к нарушению поставок в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии.

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать Транснефть. Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери, сообщает Интерфакс. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти, компания создала соответствующий резерв в размере около 30 млрд рублей. По данным на сентябрь 2021 г., компания использовала половину зарезервированных средств.

Соглашения о компенсациях заключили, в частности, ЛУКОЙЛ и венгерская MOL, казахстанские грузоотправители, Сургутнефтегаз и Total, Газпром нефть, Роснефть и французская Total в отношении объемов, поставленных на германский НПЗ Лейне.

Первоначально Транснефть рассчитывала, что завершит регулирование со всеми грузоотправителями к середине 2021 г., потом перенесла этот срок на 2022 год.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1