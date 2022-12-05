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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области отремонтируют 20 км дороги в Кинель-Черкасском районе

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 км автомобильной дороги "Самара - Бугуруслан" - Березняки в Кинель-Черкасском районе Самарской области приведут в нормативное состояние в 2023 году на средства нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Трасса "Самара - Бугуруслан" - Березняки связывает сельские поселения, расположенные в центральной части муниципального района с административным центром в селе Кинель-Черкассы и обеспечивает выезд на автодорогу Самара - Бугуруслан, к региональному центру.

Учитывая, что Кинель-Черкасский район - "томатная столица" Самарской области (здесь расположено более тысячи частных теплиц), ремонт автодороги очень важен для предпринимателей, занятых в томатном производстве.

Кроме того, в эти места ежегодно устремляются тысячи туристов. В селе Лозовка находится древний храм, построенный в XVIII веке, в Новых ключах - музей "Русская игрушка", а весь Кинель-Черкасский район славится своими живописными местами отдыха, купелями омовения, святыми источниками и родниками, которых больше 70.

Проектом предусмотрено усиление и уширение дорожной одежды, устройство выравнивающего слоя и асфальтобетонного покрытия с применением современных материалов, в соответствии с новым ГОСТом. Также укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы и места пересечений и примыканий, установят барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки, нанесут разметку.

В составе автомобильной дороги отремонтируют мост перед поворотом на село Лозовка.

Напомним, работы 2022 года на объектах дорожного нацпроекта полностью завершены. В эксплуатацию введено 92 объекта общей протяженностью 318,19 км, из них 21 объект - мостовые сооружения. Всего за последние пять лет в регионе построили, реконструировали, отремонтировали, привели в нормативное состояние около 2,5 тыс. км дорог.

"Темпы очень хорошие. Дорожная отрасль Самарской области находится в лидерах среди регионов России", - прокомментировал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Масштабные планы по улучшению транспортной инфраструктуры в Самарской области, работа на объектах местного значения направлены на улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили, и находятся на контроле главы региона Дмитрия Азарова.

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