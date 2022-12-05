Страховой Дом ВСК поделился ключевыми проектами IT-трансформации в рамках TAdviser SummIT

Формирование целевой IT-архитектуры для реализации внутренней бизнес-стратегии, цифровизация сегмента ДМС и применение искусственного интеллекта в андеррайтинге, урегулировании, продажах и других процессах являются ключевыми направлениями развития бизнеса ВСК. В рамках конференции TAdviser SummIT 2022 Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, поделилась стратегическими планами компании. А Тимофей Русских, представитель Центра бизнес-технологий Страхового Дома ВСК, осветил проблемные точки импортозамещения и использование компанией собственной микросервисной платформы Marlin.
С 2020 года ВСК перешла на операционную модель бизнеса на базе методологии SAFe. Матричная система управления позволяет повысить скорость принятия решений, производительность сотрудников за счет эффективной системы мотивации и непрерывного целевого обучения команды, оптимизировать взаимодействие с клиентом. На данный момент SAFe масштабирована на все подразделения ВСК. В плане — внедрение Objectives & Key Results (OKR), который позволит направить команды на достижение сверхрезультата вне зависимости от мотивации.
Цифровая трансформация страхового рынка способствует не только улучшению внутренних бизнес-показателей компаний, но и ускоренному развитию сегмента, появлению на рынке новых продуктов и услуг. Драйвером этого процесса может стать кроссотраслевое стратегическое развитие — применение экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере медицины, в автомобильном сегменте и на рынке недвижимости.
Страховщикам необходимо расширять горизонты применения искусственного интеллекта (ИИ). Сейчас технологии ИИ активно используются в операционных процессах, продажах, андеррайтинге, оценке и прогнозировании рисков. Внедрение ИИ позволит увеличить объем продаж страховых продуктов, сократить операционные расходы компании, улучшить клиентский опыт.
"Главным преимуществом цифровизации являются упрощение клиентского пути, оптимизация и трансформация внутренних процессов для повышения операционной эффективности. Сейчас страховщики активно применяют ботов для коммуникации с клиентом, внедряют искусственный интеллект для перехода на полностью удаленное урегулирование убытков по автострахованию, разрабатывают сервисы для упрощения процесса пролонгации действующих договоров страхования. Кроме того, в отдельных сферах внедрение IT-технологий позволяет решать критически важные проблемы. В медицине, например, это повышение доступности медпомощи, распространение превентивной — профилактической — медицины", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.