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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК поделился ключевыми проектами IT-трансформации в рамках TAdviser SummIT

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Формирование целевой IT-архитектуры для реализации внутренней бизнес-стратегии, цифровизация сегмента ДМС и применение искусственного интеллекта в андеррайтинге, урегулировании, продажах и других процессах являются ключевыми направлениями развития бизнеса ВСК. В рамках конференции TAdviser SummIT 2022 Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, поделилась стратегическими планами компании. А Тимофей Русских, представитель Центра бизнес-технологий Страхового Дома ВСК, осветил проблемные точки импортозамещения и использование компанией собственной микросервисной платформы Marlin.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

С 2020 года ВСК перешла на операционную модель бизнеса на базе методологии SAFe. Матричная система управления позволяет повысить скорость принятия решений, производительность сотрудников за счет эффективной системы мотивации и непрерывного целевого обучения команды, оптимизировать взаимодействие с клиентом. На данный момент SAFe масштабирована на все подразделения ВСК. В плане — внедрение Objectives & Key Results (OKR), который позволит направить команды на достижение сверхрезультата вне зависимости от мотивации.

Цифровая трансформация страхового рынка способствует не только улучшению внутренних бизнес-показателей компаний, но и ускоренному развитию сегмента, появлению на рынке новых продуктов и услуг. Драйвером этого процесса может стать кроссотраслевое стратегическое развитие — применение экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере медицины, в автомобильном сегменте и на рынке недвижимости.

Страховщикам необходимо расширять горизонты применения искусственного интеллекта (ИИ). Сейчас технологии ИИ активно используются в операционных процессах, продажах, андеррайтинге, оценке и прогнозировании рисков. Внедрение ИИ позволит увеличить объем продаж страховых продуктов, сократить операционные расходы компании, улучшить клиентский опыт.

"Главным преимуществом цифровизации являются упрощение клиентского пути, оптимизация и трансформация внутренних процессов для повышения операционной эффективности. Сейчас страховщики активно применяют ботов для коммуникации с клиентом, внедряют искусственный интеллект для перехода на полностью удаленное урегулирование убытков по автострахованию, разрабатывают сервисы для упрощения процесса пролонгации действующих договоров страхования. Кроме того, в отдельных сферах внедрение IT-технологий позволяет решать критически важные проблемы. В медицине, например, это повышение доступности медпомощи, распространение превентивной — профилактической — медицины", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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