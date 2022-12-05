АвтоВАЗ И АСИ объявили о начале сотрудничества по реализации инновационных проектов

Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов и глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на совместную работу в вопросах инновационной, экспертной и информационно-аналитической деятельности.
"Компания АвтоВАЗ глубоко заинтересована в сотрудничестве с АСИ. Уверен, что опыт и высокие компетенции сети экспертов Агентства позволят нам максимально качественно и быстро реализовывать ключевые проекты развития АвтоВАЗа и всего отечественного автопрома, а также укреплять социальное партнерство в регионах присутствия компании", — сказал президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.
"Обеспечение кадрового и технологического суверенитета — одна из приоритетных задач, и мы вместе с АвтоВАЗом будем искать направленные на ее достижение решения. Готовы отбирать наиболее интересные для задач компании проекты, при необходимости дорабатывать их с участием нашей экспертной сети и помогать с внедрением на предприятии", — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Также стороны займутся созданием дополнительных возможностей для самореализации молодежи в регионах присутствия компании. Это в том числе поддержка молодежных инициатив, предпринимательства и развитие инженерных и научно-технических навыков.
Кроме того, предметом взаимодействия станет устойчивое развитие в области экологии, социальной ответственности бизнеса и высокого качества корпоративного управления.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.