АвтоВАЗ И АСИ объявили о начале сотрудничества по реализации инновационных проектов

Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов и глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на совместную работу в вопросах инновационной, экспертной и информационно-аналитической деятельности.

"Компания АвтоВАЗ глубоко заинтересована в сотрудничестве с АСИ. Уверен, что опыт и высокие компетенции сети экспертов Агентства позволят нам максимально качественно и быстро реализовывать ключевые проекты развития АвтоВАЗа и всего отечественного автопрома, а также укреплять социальное партнерство в регионах присутствия компании", — сказал президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

"Обеспечение кадрового и технологического суверенитета — одна из приоритетных задач, и мы вместе с АвтоВАЗом будем искать направленные на ее достижение решения. Готовы отбирать наиболее интересные для задач компании проекты, при необходимости дорабатывать их с участием нашей экспертной сети и помогать с внедрением на предприятии", — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Также стороны займутся созданием дополнительных возможностей для самореализации молодежи в регионах присутствия компании. Это в том числе поддержка молодежных инициатив, предпринимательства и развитие инженерных и научно-технических навыков.

Кроме того, предметом взаимодействия станет устойчивое развитие в области экологии, социальной ответственности бизнеса и высокого качества корпоративного управления.