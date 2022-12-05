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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ И АСИ объявили о начале сотрудничества по реализации инновационных проектов

ТОЛЬЯТТИ. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов и глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на совместную работу в вопросах инновационной, экспертной и информационно-аналитической деятельности.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

"Компания АвтоВАЗ глубоко заинтересована в сотрудничестве с АСИ. Уверен, что опыт и высокие компетенции сети экспертов Агентства позволят нам максимально качественно и быстро реализовывать ключевые проекты развития АвтоВАЗа и всего отечественного автопрома, а также укреплять социальное партнерство в регионах присутствия компании", — сказал президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

"Обеспечение кадрового и технологического суверенитета — одна из приоритетных задач, и мы вместе с АвтоВАЗом будем искать направленные на ее достижение решения. Готовы отбирать наиболее интересные для задач компании проекты, при необходимости дорабатывать их с участием нашей экспертной сети и помогать с внедрением на предприятии", — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Также стороны займутся созданием дополнительных возможностей для самореализации молодежи в регионах присутствия компании. Это в том числе поддержка молодежных инициатив, предпринимательства и развитие инженерных и научно-технических навыков.

Кроме того, предметом взаимодействия станет устойчивое развитие в области экологии, социальной ответственности бизнеса и высокого качества корпоративного управления.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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