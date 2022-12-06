В Красноярском районе пресекли деятельность бизнесмена, продающего фальшивую "молочку"

Красноярский районный суд Самарской области запретил индивидуальному предпринимателю выпускать и продавать молочный фальсификат, передает пресс-служба Роспотребнадзора по Самарской области.
Сотрудники областного Роспотребнадзора установили, что в продаже имеется молочная продукция, не соответствующая требованиям Технического регламента Таможенного союза по показателям, характеризующим фальсификацию молочной продукции. В частности, речь идет о сметане с массовой долей жира (м.д.ж.) 15%, твороге с м. д. ж. 9%, масле сливочном "Крестьянское" с м. д. ж. 72,5%, молоке питьевом пастеризованном с м. д. ж. 2,5%.
Выяснилось, что указанную продукцию производит ИП, работающий в Красноярском районе Самарской области.
"В целях предотвращения противоправных действий Управлением в отношении данного предпринимателя выносились предписания о прекращении действия деклараций о соответствии на указанную молочную продукцию, предписания о разработке изготовителем программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Предприниматель неоднократно привлекался Управлением к административной ответственности по ч. ч. 1, 2 ст. 14.43 КоАП РФ с наложением административных штрафов", — отмечается в сообщении ведомства.
Однако выданные предписания, предостережения и штрафы были проигнорировали, предприниматель не принял достаточные меры по обеспечению качества выпускаемой продукции.
"Нарушения требований законодательства со стороны предпринимателя продолжались, Управлением направлено исковое заявление в суд о признании действий индивидуального предпринимателя по выработке пищевой продукции, несоответствующей обязательным требованиям, противоправными и прекращении таковых", — рассказали в Роспотребнадзоре.
Суд полностью удовлетворил исковые требования Управления, признал действия индивидуального предпринимателя противоправными, и обязал его прекратить выработку некачественной молочной продукции, не соответствующей установленным требованиям.
Судебное решение вступило в законную силу.
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