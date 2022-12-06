Елена Лапушкина вошла в Государственный Совет РФ

Мэр Самары Елена Лапушкина включена в состав Государственного Совета РФ. Соответствующий указ 5 декабря подписал президент России Владимир Путин.
Помимо мэра Самары в состав включены еще восемь губернаторов и мэр Белогорска Амурской области.
Отметим, что сейчас проводится конкурс по отбору кандидатов на должность главы Самары. Документы от кандидатов принимаются до 14 декабря. Елена Лапушкина возглавляет город с 2017 г., ее полномочия истекут 26 декабря. Намерена ли она участвовать в конкурсе, пока не сообщалось.
Напомним, в состав Госсовета также входит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
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Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?