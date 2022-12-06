Елена Лапушкина вошла в Государственный Совет РФ

Мэр Самары Елена Лапушкина включена в состав Государственного Совета РФ. Соответствующий указ 5 декабря подписал президент России Владимир Путин.

Помимо мэра Самары в состав включены еще восемь губернаторов и мэр Белогорска Амурской области.

Отметим, что сейчас проводится конкурс по отбору кандидатов на должность главы Самары. Документы от кандидатов принимаются до 14 декабря. Елена Лапушкина возглавляет город с 2017 г., ее полномочия истекут 26 декабря. Намерена ли она участвовать в конкурсе, пока не сообщалось.

Напомним, в состав Госсовета также входит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.