Стартовал конкурс на пост главы Самары

Сегодня, 14 ноября, начался конкурс по отбору кандидатов на должность главы Самары. Прием документов продлится месяц. Такое решение было принято на 39-м заседании городской думы.

Глава Самары избирается думой сроком на пять лет из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурсного отбора. С 2017 года по решению депутатов областную столицу возглавляет Елена Лапушкина, ее полномочия истекают в декабре текущего года.

Согласно новому решению думы, 14 ноября стартовал конкурс по отбору кандидатов на должность главы. Прием документов продлится до 14 декабря включительно. В комиссию, которая отберет кандидатов, войдут 20 человек: 10 утвердит губернатор Дмитрий Азаров, остальных — депутаты. Заседания комиссии запланированы на 22–23 декабря.

Документы от соискателей принимаются в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) по адресу: Самара, ул. Куйбышева, 124, кабинет 105. С перечнем требований к будущему руководителю можно ознакомиться на сайте городской думы.

По словам ее председателя Алексея Дегтева, все жители заинтересованы, чтобы городом руководил умный, порядочный человек, который приложит максимум усилий для дальнейшего поступательного развития территории.

"Это должен быть компетентный человек, знающий и любящий город, уважающий его жителей, — подчеркнул председатель думы. — Он должен иметь представление не только о благоустройстве города, но и о его функционировании, видеть пути развития, иначе можно перейти в стагнацию".

На заседании депутаты также проголосовали за внесение изменений в бюджет города на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Корректировки связаны с поступлением средств из вышестоящих бюджетов, с перераспределением денег внутри бюджета, а также с целевыми пожертвованиями.

Более подробный материал читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в среду, 16 ноября.