16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Конкурс для кандидатов в мэры Самары продлится до середины декабря Подведены итоги областной акции "Лето в стиле ГТО" В Самаре досрочно прекратили полномочия депутата Штейна, осужденного за наркотики Глава Клявлинского района уходит в отставку "Оба - офицеры запаса": вице-мэр Самары Владимир Василенко проводил мобилизованных сыновей

Муниципалитеты Власть и политика

Стартовал конкурс на пост главы Самары

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сегодня, 14 ноября, начался конкурс по отбору кандидатов на должность главы Самары. Прием документов продлится месяц. Такое решение было принято на 39-м заседании городской думы.

Фото: Юлия Рубцова

Глава Самары избирается думой сроком на пять лет из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурсного отбора. С 2017 года по решению депутатов областную столицу возглавляет Елена Лапушкина, ее полномочия истекают в декабре текущего года.

Согласно новому решению думы, 14 ноября стартовал конкурс по отбору кандидатов на должность главы. Прием документов продлится до 14 декабря включительно. В комиссию, которая отберет кандидатов, войдут 20 человек: 10 утвердит губернатор Дмитрий Азаров, остальных — депутаты. Заседания комиссии запланированы на 22–23 декабря.

Документы от соискателей принимаются в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) по адресу: Самара, ул. Куйбышева, 124, кабинет 105. С перечнем требований к будущему руководителю можно ознакомиться на сайте городской думы.

По словам ее председателя Алексея Дегтева, все жители заинтересованы, чтобы городом руководил умный, порядочный человек, который приложит максимум усилий для дальнейшего поступательного развития территории.

"Это должен быть компетентный человек, знающий и любящий город, уважающий его жителей, — подчеркнул председатель думы. — Он должен иметь представление не только о благоустройстве города, но и о его функционировании, видеть пути развития, иначе можно перейти в стагнацию".

На заседании депутаты также проголосовали за внесение изменений в бюджет города на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Корректировки связаны с поступлением средств из вышестоящих бюджетов, с перераспределением денег внутри бюджета, а также с целевыми пожертвованиями.

Более подробный материал читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в среду, 16 ноября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4