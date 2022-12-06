На Мехзаводе из-за ДТП автобусы не заезжают на дублер Московского шоссе

Во вторник, 6 декабря, на Московском шоссе (дублер) у остановки общественного транспорта "пос. Мехзавод" произошло ДТП в направлении из города.

Из-за этого движение автобусов маршрута № 1,51,67 осуществляется по Московскому шоссе, без заезда на дублер.