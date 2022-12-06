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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК стал партнером HAVAL

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК выступил одним из партнеров программы HAVAL Insurance. Теперь покупателям автомобилей бренда доступно несколько видов страховых программ, а ремонт авто в рамках полиса каско будет осуществляться в официальных дилерских центрах HAVAL.

Участниками программы HAVAL Insurance могут стать владельцы кроссоверов HAVAL F7 и HAVAL F7x по специальным условиям продукта HAVAL PromoDay. В страховую программу входит: каско с покрытием рисков угона, полной конструктивной гибели автомобиля и противоправных действий третьих лиц, без франшизы, если стаж автовладельца больше 10 лет, а возраст не менее 30 лет, и с применением безусловной франшизы 40 тысяч рублей, если стаж автовладельца менее 10 лет, а возраст менее 30 лет.

При наступлении страхового случая в рамках программы предусмотрена также эвакуация с места ДТП, помощь аварийного комиссара для оформления документов, а ремонт авто будет производиться на СТОА официального дилера HAVAL.

"В портфеле ВСК HAVAL является лидером по динамике продаж автострахования — в третьем квартале рост числа оформленных полисов составил 59%. Поэтому мы видим широкие перспективы в сотрудничестве с маркой", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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