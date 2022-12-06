Страховой Дом ВСК стал партнером HAVAL

Страховой Дом ВСК выступил одним из партнеров программы HAVAL Insurance. Теперь покупателям автомобилей бренда доступно несколько видов страховых программ, а ремонт авто в рамках полиса каско будет осуществляться в официальных дилерских центрах HAVAL.
Участниками программы HAVAL Insurance могут стать владельцы кроссоверов HAVAL F7 и HAVAL F7x по специальным условиям продукта HAVAL PromoDay. В страховую программу входит: каско с покрытием рисков угона, полной конструктивной гибели автомобиля и противоправных действий третьих лиц, без франшизы, если стаж автовладельца больше 10 лет, а возраст не менее 30 лет, и с применением безусловной франшизы 40 тысяч рублей, если стаж автовладельца менее 10 лет, а возраст менее 30 лет.
При наступлении страхового случая в рамках программы предусмотрена также эвакуация с места ДТП, помощь аварийного комиссара для оформления документов, а ремонт авто будет производиться на СТОА официального дилера HAVAL.
"В портфеле ВСК HAVAL является лидером по динамике продаж автострахования — в третьем квартале рост числа оформленных полисов составил 59%. Поэтому мы видим широкие перспективы в сотрудничестве с маркой", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.