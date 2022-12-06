Самарец купил телефон на улице и лишился его через несколько минут

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело о грабеже. 27-летний безработный обвиняемый умудрился сделать селфи на телефон жертвы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В октябре 2022 г. 20-летний самарец около дома на ул. Свободы купил у незнакомца телефон за 17 тыс. руб., а уже через несколько минут на него напали. Случайный прохожий ударил парня кулаком в лицо. Потерпевший упал и выронил мобильник. Избиение продолжилось, а потом внезапно прекратилось, когда нападавший заметил гаджет. В итоге злоумышленник забрал телефон и скрылся.
При этом на месте происшествия полицейские нашли другой мобильный, который мог потерять сам нападавший. Через несколько часов подозреваемого задержали в пос. Мехзавод и изъяли похищенное.
Задержанный признал вину и пояснил, что напал на парня из хулиганства, а телефон украл потому, что не смог удержаться. После он даже сделал селфи на украденный мобильник.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
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