Администрация Елховского района заплатила за нападение бездомной собаки на ребенка

Кошкинский районный суд обязал администрацию Елховского района компенсировать моральный вред девочке, на которую напала бездомная собака. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В сентябре 2022 г. беспризорное животное укусило ребенка во дворе в с. Елховка. Девочке потребовалась медицинская помощь.

Позже прокуратура выяснила, что районные чиновники недостаточно внимания уделяли вопросу бездомных животных. По мнению надзорного ведомства, это и стало причиной инцидента.

В октябре прокуратура обратилась в суд с иском о солидарном взыскании морального вреда с администрации района и МУ "Управление сельского хозяйства муниципального района Елховский Самарской области". В итоге в пользу несовершеннолетней взыскали 10 тыс. рублей.