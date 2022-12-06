Дмитрий Богданов: "Ярмарки продукции самозанятых в Самарской области посетили более 10 тысяч человек"

В Самарской области продолжается активная поддержка пользователей специального налогового режима. Для самозанятых действует широкий перечень инструментов, среди которых льготное финансирование, образовательные программы, услуги по продвижению и многое другое. Одной из наиболее популярных мер поддержки являются ярмарки продукции самозанятых.

Условия для развития проектов самозанятых создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Поддержка начинающих и действующих предпринимателей — ключевая задача в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" организуют такие маркеты с 2020 года: в начале осени, в преддверии Нового года, Международного женского дня, в рамках Дня города, фестиваля набережных "Волга Фест" и других крупных региональных событий.

"Ярмарки, ставшие уже традиционной формой поддержки начинающих предпринимателей, наше министерство проводит уже третий год. За это время участниками ярмарок стали 250 пользователей специального налогового режима, а посетителями — свыше 10 тысяч человек. В следующем году мы продолжим продвигать молодые проекты и знакомить жителей и гостей региона с продукцией местных мастеров", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В настоящее время ведется прием заявок от самозанятых для участия в новогодней ярмарке, приуроченной к визиту Деда Мороза. 10 декабря в губернию прибудет главный российский Дед Мороз из Великого Устюга. В рамках масштабной праздничной акции от ОАО "РЖД" на Комсомольской площади рядом с железнодорожным вокзалом в Самаре пройдет ярмарка подарков, сувениров и угощений. Самарские мастера, работающие в статусе плательщиков налога на профессиональный доход, могут стать резидентами маркета и представить свои проекты для широкой аудитории гостей предновогоднего события.

Для самозанятых — это прекрасная возможность рассказать о своем продукте, найти новых клиентов, а для жителей и гостей региона — шанс приобрести подарки, сделанные с самарской душой.

Стать участником новогодней ярмарки смогут самозанятые, официально зарегистрированные в Самарской области. Событие будет актуально для производителей подарочной и сувенирной продукции, товаров для красоты и здоровья, продуктов с длительным сроком хранения.

Участие в маркете предполагает размещение в срубовых домиках зимнего типа (отопление отсутствует). Все присланные заявки пройдут предварительный отбор экспертами проекта "Мой бизнес 63".

Подать заявку можно до 7 декабря по ссылке. Финальный список резидентов, которые представят свои товары на предновогоднем маркете, будет сформирован 8 декабря.

В Самарской области зарегистрировано свыше 148 тысяч самозанятых граждан. Их совокупный доход с начала действия налогового режима превысил 29,5 млрд рублей.

"Я развиваю творческую студию по созданию ростовых цветов и светильников "Гриоль", которые используются для украшения интерьера и фотозон, — рассказала самозанятая Ольга Ковыршина, участница маркета ко Дню города в Самаре. — Спасибо региональному центру "Мой бизнес" за предоставленную возможность участия, общения с коллегами и эффективные продажи".