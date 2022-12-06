Преимущества Пушкинской карты обсудили на совещании в правительстве региона

Исполнение национальных проектов, преимущества Пушкинской карты и цифровую трансформацию в экономике и социальной сфере обсудили на совещании в правительстве региона в понедельник, 5 декабря.

Провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов доложил, что по состоянию на 2 декабря текущего года при годовом плановом значении 333,11 млрд руб., сумма расходов составила 270,84 млрд руб., или 81,3% от общего годового плана. Это выше показателей прошлого года. Также на совещании обсудили ситуацию с исполнением плана по расходам всех главных распорядителей бюджетных средств региона.

Министры регионального правительства доложили о завершении строительства объектов по профильным направлениям и об освоении бюджетных средств.

"В этом году на реализацию национальных проектов, целевых программ нам удалось привлечь беспрецедентную сумму федеральной поддержки. Эта сумма уже превышает 90 млрд руб., и, конечно, нам очень важно за счет этих средств добиться максимальных результатов. В первую очередь это, конечно, целевые показатели в различных сферах - в строительстве, здравоохранении, образовании. Сегодня у нас неплохие показатели в освоении средств - 94%, это достаточно высокий уровень, выше, чем в прошлом году. Это значит, что по итогам года основные мероприятия мы исполним, объекты сдадим и завершим", - заключил Виктор Кудряшов.

На совещании обсудили первые итоги реализации проекта "Пушкинская карта". С ней каждый гражданин в возрасте от 14 по 22 лет имеет возможность бесплатно получить билеты и посетить культурные события - концерты, выставки, спектакли, кинопоказы. В 2022 году номинал карты составил 5 тыс. рублей. В Самарской области проживает 263,4 тысячи молодых людей такого возраста, выдано 177,9 тысячи карт, что составляет около 70% от общего числа молодежи.

По показателям реализации проекта Самарская область находится в топ-20 регионов России. Растет число государственных и муниципальных учреждений культуры, участвующих в проекте - от 14 в 2021 году до 107 в настоящее время. Кроме того, к участию в проекте подключается все больше частных организаций. Вместе с тем председатель правительства региона отметил, что усилия по реализации проекта необходимо наращивать. Такая задача стоит перед муниципалитетами и учреждениями культуры.

""Пушкинская карта" - это значительная поддержка учреждений культуры, возможность привлечь в регион значительные средства, которые пойдут в те государственные, муниципальные и частные организации, которые смогут в непростой конкурентной борьбе предложить продукт для школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет. Если мы охватим Пушкинской картой всех жителей нашего региона этого возраста (а это 263 тысяч человек), то наши учреждения культуры смогут получить 1,3 млрд руб. дополнительных средств. Это очень мощный источник для развития, для новых постановок, организации новых выставок и, что также очень важно, прибавка к зарплате сотрудников. Уверен, что мы сможем этого добиться", - отметил Виктор Кудряшов.

Зампред областного правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков выступил с докладом о реализации стратегии цифровой трансформации. Процесс затрагивает практически все сферы жизни: образование, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистику, социальную сферу, государственное управление, промышленность, сельское хозяйство, экологию, строительство и другие.

Самарская область в настоящее время занимает высокое третье место в общем рейтинге российских регионов по направлению "Цифровая трансформация образования и науки" и перевыполняет план по исполнению показателей цифровой трансформации в целом. "При целевом значении 62,4% на конец 2022 года этот показатель составил 69,6%", - сообщил Константин Пресняков.

"Это важнейшее направление нашей работы, прошу и впредь уделять ему максимальное внимание. По этим показателям оценивают эффективность работы региональных органов власти в федеральном центре, от них напрямую зависит успех реализации национальных проектов и повышение качества жизни людей", - поставил задачу коллегам председатель областного правительства.