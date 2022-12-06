Почти 90% россиян планируют встречать Новый год дома или на даче

Страховой Дом ВСК провел опрос и выяснил, как россияне планируют встречать Новый год. Так, большинство из них будут провожать 2022 год традиционно — дома с семьей за разнообразным праздничным столом и под просмотр "Иронии судьбы".
Более 77% россиян будут встречать этот Новый год дома в кругу семьи и друзей, 11% — поедут за город, и только 4% — планируют отправиться в путешествие в другие города или страны. При этом более 8% опрошенных вообще не собираются отмечать праздник.
Новогодняя ночь пройдет за просмотром советских кинолент — 37% россиян будут смотреть "Иронию судьбы" и другие полюбившиеся новогодние кинофильмы. В целом, в 2022 году большинство опрошенных не собираются отвлекаться на телевизор — 33% включат его только, чтобы посмотреть обращение президента, 20% — составят собственный плейлист с фильмами в онлайн-кинотеатрах, а почти 10% — вообще не будут что-либо смотреть в праздник.
44% россиян традиционно планируют накрыть богатый праздничный стол с разными видами салатов, деликатесов и десертов. Примерно столько же опрошенных — 43% — приготовят только "Оливье" и пару закусок. 8% респондентов вообще не планируют стоять у плиты — вместо этого они закажут готовые блюда из ресторанов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.