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Страхование Финансы

Почти 90% россиян планируют встречать Новый год дома или на даче

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК провел опрос и выяснил, как россияне планируют встречать Новый год. Так, большинство из них будут провожать 2022 год традиционно — дома с семьей за разнообразным праздничным столом и под просмотр "Иронии судьбы".

Более 77% россиян будут встречать этот Новый год дома в кругу семьи и друзей, 11% — поедут за город, и только 4% — планируют отправиться в путешествие в другие города или страны. При этом более 8% опрошенных вообще не собираются отмечать праздник.

Новогодняя ночь пройдет за просмотром советских кинолент — 37% россиян будут смотреть "Иронию судьбы" и другие полюбившиеся новогодние кинофильмы. В целом, в 2022 году большинство опрошенных не собираются отвлекаться на телевизор — 33% включат его только, чтобы посмотреть обращение президента, 20% — составят собственный плейлист с фильмами в онлайн-кинотеатрах, а почти 10% — вообще не будут что-либо смотреть в праздник.

44% россиян традиционно планируют накрыть богатый праздничный стол с разными видами салатов, деликатесов и десертов. Примерно столько же опрошенных — 43% — приготовят только "Оливье" и пару закусок. 8% респондентов вообще не планируют стоять у плиты — вместо этого они закажут готовые блюда из ресторанов.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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