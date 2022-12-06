В Самаре на встрече с Дедом Морозом самозанятые представят свою продукцию

В Самарской области идет прием заявок от самозанятых для участия в новогодней ярмарке, приуроченной к визиту Деда Мороза, который 10 декабря прибудет в губернию из Великого Устюга. На Комсомольской площади рядом с железнодорожным вокзалом пройдет ярмарка подарков, сувениров и угощений.
Самарские мастера, работающие в статусе плательщиков налога на профессиональный доход, могут стать резидентами маркета и представить свои проекты для широкой аудитории гостей предновогоднего события. Для самозанятых - это прекрасная возможность рассказать о своем продукте, найти новых клиентов, а для жителей и гостей региона - шанс приобрести подарки, сделанные с самарской душой.
Стать участником новогодней ярмарки смогут самозанятые, официально зарегистрированные в Самарской области - производители подарочной и сувенирной продукции, товаров для красоты и здоровья, продуктов с длительным сроком хранения.
Все присланные заявки пройдут предварительный отбор экспертами проекта "Мой бизнес 63".
Подать заявку можно до 7 декабря по ссылке. Финальный список резидентов, которые представят свои товары на предновогоднем маркете, будет сформирован 8 декабря.
В Самарской области продолжается активная поддержка пользователей специального налогового режима. Всего в регионе зарегистрировано свыше 148 тысяч самозанятых граждан. Одной из наиболее популярных мер поддержки являются ярмарки продукции самозанятых.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!