В Самаре на встрече с Дедом Морозом самозанятые представят свою продукцию

В Самарской области идет прием заявок от самозанятых для участия в новогодней ярмарке, приуроченной к визиту Деда Мороза, который 10 декабря прибудет в губернию из Великого Устюга. На Комсомольской площади рядом с железнодорожным вокзалом пройдет ярмарка подарков, сувениров и угощений.

Самарские мастера, работающие в статусе плательщиков налога на профессиональный доход, могут стать резидентами маркета и представить свои проекты для широкой аудитории гостей предновогоднего события. Для самозанятых - это прекрасная возможность рассказать о своем продукте, найти новых клиентов, а для жителей и гостей региона - шанс приобрести подарки, сделанные с самарской душой.

Стать участником новогодней ярмарки смогут самозанятые, официально зарегистрированные в Самарской области - производители подарочной и сувенирной продукции, товаров для красоты и здоровья, продуктов с длительным сроком хранения.

Все присланные заявки пройдут предварительный отбор экспертами проекта "Мой бизнес 63".

Подать заявку можно до 7 декабря по ссылке. Финальный список резидентов, которые представят свои товары на предновогоднем маркете, будет сформирован 8 декабря.

В Самарской области продолжается активная поддержка пользователей специального налогового режима. Всего в регионе зарегистрировано свыше 148 тысяч самозанятых граждан. Одной из наиболее популярных мер поддержки являются ярмарки продукции самозанятых.