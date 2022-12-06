В Тольятти будут судить продавца незаконной табачки

Прокуратура Тольятти утвердила обвинение заключение гражданину Азербайджана, которого обвиняли в обороте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.
По версии следствия, мужчина приобрел у неизвестных табачные изделия российского и иностранного производства без маркировки и продавал их в Тольятти.
В гараже, который арендовал обвиняемый, нашли более 13,8 тыс. пачек сигарет стоимостью около 1,5 млн рублей.
Уголовное дело должен рассмотреть Автозаводский районный суд Тольятти.
Кроме того, в суд отправили уголовное дело оптового покупателя, который планировал продавать незаконную табачку в рознице.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.