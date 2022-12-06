В Тольятти будут судить продавца незаконной табачки

Прокуратура Тольятти утвердила обвинение заключение гражданину Азербайджана, которого обвиняли в обороте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.

По версии следствия, мужчина приобрел у неизвестных табачные изделия российского и иностранного производства без маркировки и продавал их в Тольятти.

В гараже, который арендовал обвиняемый, нашли более 13,8 тыс. пачек сигарет стоимостью около 1,5 млн рублей.

Уголовное дело должен рассмотреть Автозаводский районный суд Тольятти.

Кроме того, в суд отправили уголовное дело оптового покупателя, который планировал продавать незаконную табачку в рознице.