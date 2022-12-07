16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страхование имущества: как каждый может защитить себя финансово Ольга Сорокина: современная операционная модель и новые профессии станут драйверами развития страховой отрасли Самарская область стала флагманом развития агрострахования в Поволжье Фестиваль IRONSTAR при поддержке ВСК возвращается в Москву "Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов

Страхование Финансы

ВСК: 70% россиян экономят на новогодних тратах

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Почти 70% россиян сэкономят на новогодних тратах, но не на подарках близким — таковы результаты опроса Страхового Дома ВСК.

Более половины россиян в этом году откажутся от натуральной елки — таковы результаты опроса Страхового Дома ВСК, проведенного в декабре 2022 года. Так, 52% респондентов планируют установить искусственную ель, потому что это более экологично. 20% россиян купят живое дерево и украсят его старыми игрушками, сохранившимися еще с советских времен. При этом 15% опрошенных вообще не собираются наряжать елку, а дом украсят только небольшой еловой ветвью. В целом, 69% респондентов будут стараться быть сдержаннее в тратах на Новый год. Только на подарках россияне экономить не планируют — почти 44% респондентов закупят как можно больше новогодних сувениров, чтобы поздравить семью и друзей.

Более 32% россиян в Новый год собираются дарить подарки только самым близким, 13% — будут поздравлять исключительно детей, еще 12% — планируют покупать новогодние сувениры только самим себе.

Также большинство россиян в этом году будут скромны при выборе одежды на празднование. 43% опрошенных будут провожать 2022 год в повседневной одежде, еще 39% — подберут праздничный наряд из того, что уже есть в гардеробе. Только 15% респондентов собираются купить новый костюм для встречи Нового года.

67% опрошенных исключат из новогодних расходов представления Деда Мороза и Снегурочки. При этом 21% россиян планируют найти костюм сказочных персонажей и самостоятельно устроить сюрприз для своих детей. Только 12% позовут на празднование обоих героев новогодних сказок.

В списке дополнительных трат в период праздников 14% россиян отмечают походы в спа-салон и проведение новогодней фотосессии, 9% — собираются закупиться пиротехникой, а чуть более 7% — планируют шопинг в период распродаж.

Опрос проведен с 21 ноября по 4 декабря среди жителей городов-миллионников в возрасте 21-55 лет, опрошено более 3 тысяч человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1