ВСК: 70% россиян экономят на новогодних тратах

Почти 70% россиян сэкономят на новогодних тратах, но не на подарках близким — таковы результаты опроса Страхового Дома ВСК.

Более половины россиян в этом году откажутся от натуральной елки — таковы результаты опроса Страхового Дома ВСК, проведенного в декабре 2022 года. Так, 52% респондентов планируют установить искусственную ель, потому что это более экологично. 20% россиян купят живое дерево и украсят его старыми игрушками, сохранившимися еще с советских времен. При этом 15% опрошенных вообще не собираются наряжать елку, а дом украсят только небольшой еловой ветвью. В целом, 69% респондентов будут стараться быть сдержаннее в тратах на Новый год. Только на подарках россияне экономить не планируют — почти 44% респондентов закупят как можно больше новогодних сувениров, чтобы поздравить семью и друзей.

Более 32% россиян в Новый год собираются дарить подарки только самым близким, 13% — будут поздравлять исключительно детей, еще 12% — планируют покупать новогодние сувениры только самим себе.

Также большинство россиян в этом году будут скромны при выборе одежды на празднование. 43% опрошенных будут провожать 2022 год в повседневной одежде, еще 39% — подберут праздничный наряд из того, что уже есть в гардеробе. Только 15% респондентов собираются купить новый костюм для встречи Нового года.

67% опрошенных исключат из новогодних расходов представления Деда Мороза и Снегурочки. При этом 21% россиян планируют найти костюм сказочных персонажей и самостоятельно устроить сюрприз для своих детей. Только 12% позовут на празднование обоих героев новогодних сказок.

В списке дополнительных трат в период праздников 14% россиян отмечают походы в спа-салон и проведение новогодней фотосессии, 9% — собираются закупиться пиротехникой, а чуть более 7% — планируют шопинг в период распродаж.

Опрос проведен с 21 ноября по 4 декабря среди жителей городов-миллионников в возрасте 21-55 лет, опрошено более 3 тысяч человек.