Береги здоровье смолоду: зумеры чаще других проходят медосмотры

Более трети россиян хотя бы изредка проходят диспансеризацию по ОМС, а около четверти — чекапы (медосмотры) в рамках других страховых программ — ДМС или накопительного страхования жизни. О возможности пройти медосмотры знают почти все респонденты, но регулярно обследоваться для профилактики готовы только около половины опрошенных. Таковы результаты опроса*, проведенного страховыми компаниями "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах".

Подавляющее большинство респондентов (96%) знают, что в России можно регулярно проходить профилактический медосмотр по различным страховым программам. Однако делают это далеко не все. В частности, медосмотры в рамках ОМС регулярно проходят 15% опрошенных, еще 23% делают это от случая к случаю.

Чекапы могут также входить в другие страховые программы — например, в полис накопительного страхования жизни (НСЖ) или ДМС, который чаще всего является частью предоставленного работодателем соцпакета. Их регулярно проходят 8% респондентов, и еще 16% делают это от случая к случаю.

Из числа опрошенных, которые не пользуются ОМС для обследований, почти половина приобретают услугу в страховых компаниях (48%), каждый третий — непосредственно в клиниках (36%), а каждый шестой (16%) получает возможность обследоваться в рамках соцпакета от работодателя с включенным в него ДМС. Около половины таких респондентов (46%) тратят на профилактические обследования 10-30 тыс. руб. в год, четверть (25%) — 30-50 тыс. руб. в год, 4% — от 50 тыс. руб. в год.

Результаты опроса показывают, что привычка регулярно обследоваться для профилактики у россиян ослабевает с возрастом, несмотря на то, что риск возникновения и развития хронических заболеваний как раз возрастает. Например, чекапы чаще других проходят опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет (40% — регулярно или периодически), затем по мере увеличения возраста доля снижается (28% из числа респондентов в возрасте 25-34 лет, 27% — из числа опрошенных в возрасте 35-44 лет, 19% участников опроса в возрасте 45-54 лет и 15% опрошенных старше 55 лет).

"Результаты опроса позволяют предположить, что у половины россиян на регулярные медосмотры просто не хватает времени, об этом сказали 49% респондентов. Каждый четвертый (24%) также отметил, что не знает, как пройти обследование с максимальной пользой и без лишних расходов, а именно как подобрать медучреждение и какие исследования необходимы в том или ином случае. Решить этот вопрос можно при помощи специальных страховых медицинских программ или дополнительных опций к договорам страхования жизни, в которые входит сервис чекапа: медицинские консультанты грамотно составят план обследования и организуют его в подходящих клиниках в удобное время, чтобы клиент не тратил силы и средства на ненужные ему исследования", — говорит Гульнара Орлова, руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК "Росгосстрах Жизнь".

"Росгосстрах Жизнь" предоставляет услуги, позволяющие удовлетворить потребности клиентов, которые следят за своим здоровьем. Например, при оформлении полиса накопительного страхования жизни можно подключить опцию профилактического или генетического чекапа, позволяющего оценить риски возможных заболеваний и при необходимости заранее принять меры.

* Опрос проводился с 20 по 24 ноября. В нем приняли участие 1502 жителя России из всех федеральных округов, 48% — женщины, 52% — мужчины.