В Тольятти спасли краснокнижного птенца

Спасатели поисково-спасательной службы Тольятти спасли птенца лебедя, который замерзал на канале в водоеме в Шлюзовом районе, сообщает руководитель Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев.
Ранее местные жители увидели птенца, который вмерз в лед и оказался обездвижен. Своевременная помощь специалистов позволила освободить его из ледяного плена.
"Нашим спасателям удалось найти "лебедя" (гусь обыкновенный), которого неоднократно видели в районе судоремонтного завода в Шлюзовом районе. Птицу удалось поймать и передать представителям национального парка "Самарская Лука", — сообщил Андрей Дербенев.
Представители нацпарка рассказали, что это птенец-подросток лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу Самарской области.
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