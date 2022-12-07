В Тольятти спасли краснокнижного птенца

Спасатели поисково-спасательной службы Тольятти спасли птенца лебедя, который замерзал на канале в водоеме в Шлюзовом районе, сообщает руководитель Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев.

Ранее местные жители увидели птенца, который вмерз в лед и оказался обездвижен. Своевременная помощь специалистов позволила освободить его из ледяного плена.

"Нашим спасателям удалось найти "лебедя" (гусь обыкновенный), которого неоднократно видели в районе судоремонтного завода в Шлюзовом районе. Птицу удалось поймать и передать представителям национального парка "Самарская Лука", — сообщил Андрей Дербенев.

Представители нацпарка рассказали, что это птенец-подросток лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу Самарской области.