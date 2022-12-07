С 12 декабря изменится расписание самарского автобуса № 67

При проведении мониторинга количества пассажиров на автобусном маршруте № 67 "Северное шоссе — Железнодорожный вокзал" выявлена максимальная загрузка салонов автобусов в утреннее время на остановочном пункте "ЖК "Новая Самара" в направлении железнодорожного вокзала.

С понедельника, 12 декабря, будут введены дополнительные рейсы от остановочного пункта "ЖК "Новая Самара" в утренние часы пик (пустые машины в 6:57; 7:04; 7:10; 7:16), обеспечив сокращение интервалов между автобусами до 2-3 минут (вместо существующих 5-7 минут) с одновременным увеличением их провозной способности, сообщает дептранс Самары.