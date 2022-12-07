Участниками "Недели инноватора" в Самарской области стали более 900 разработчиков из шести регионов страны

В Самарской области завершилась "Неделя инноватора" — масштабное бизнес-мероприятие по продвижению программ региональной и федеральной поддержки среди технологических предпринимателей, которое проходило с 28 ноября по 2 декабря в региональном центре "Мой бизнес", в Самаре.

Организаторами события выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и управляющая компания технопарка "Жигулевская долина".

"Мероприятия "Недели инноватора" привлекли не только региональных разработчиков, но и представителей технологического бизнеса из других субъектов страны. В Самарской области развита инфраструктура развития инновационных стартапов, и мы готовы транслировать свой опыт, делиться успешными практиками поддержки таких проектов", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Мероприятие проходило в дуальном формате и объединило более 900 участников из Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Нижегородской, Саратовской областей и Республики Марий Эл.

Напомним, что Самарская область занимает шестое место по уровню научно-технологического развития среди субъектов РФ по данным агентства "РИА Рейтинг". Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом — важное направление в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Каждый день "Недели инноватора" был тематическим, посвященным отдельному направлению поддержки инноваций. Целую неделю участники знакомились с палитрой возможностей по развитию инновационных проектов, обсуждали самые актуальные темы для представителей высокотехнологичного бизнеса: региональные и федеральные гранты, льготы и программы поддержки технологического и IT-предпринимательства, практику сотрудничества среднего и малого бизнеса с индустриальными партнерами, реализацию программы поддержки предприятий по импортозамещению и реверс-инжинирингу критичных комплектующих.

Участники "Недели инноватора" могли послушать рекомендациями экспертов с разбором повторяющихся ошибок и ознакомиться с успешными кейсами победителей грантовых конкурсов. Серьезное внимание уделялось персональным консультациям: представители институтов поддержки отвечали на конкретные вопросы, связанные с подбором подходящей программы, получением финансирования, оформлением документации и т. п.

Подводя итоги "Недели инноватора", директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко отметил, что это мероприятие обязательно станет ежегодным.

"В будущем году мы планируем продолжать наращивать усилия в нашей работе по принципу "единого окна" и широкому вовлечению различных слоев предпринимателей, начиная со старших классов школы и заканчивая зрелыми индустриальными компаниями", — резюмировал руководитель технопарка.

Ежедневно для участников "Недели инноватора" проводились индивидуальные консультации по мерам поддержки инновационного бизнеса.

Ознакомиться с материалами для роста инновационного бизнеса, которые были презентованы в ходе "Недели инноватора-2022", а также посмотреть видеозаписи выступлений спикеров можно по ссылке.