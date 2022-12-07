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Общество

Самарские волонтеры начали готовить сухие супы для бойцов СВО

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ вдохновляет все больше людей на добрые дела. В Самарской области участники волонтерского движения САМБАТ начали заготавливать сухие супы для тех, кто сейчас находится на передовой в зоне проведения специальной военной операции.

Помощь с продуктами оказывают неравнодушные жители региона, в том числе, привозят овощи, выращенные на своих огородах. 

Как рассказывают волонтеры, мысль начать готовить для бойцов появилась после общения со знакомыми, которые уже побывали в зоне СВО. Говорят, питанием и быстрым перекусом там обеспечены, но часто вспоминают домашнее тепло и горячие наваристые супы. Недолго думая, волонтеры решили заготавливать сублимированные борщи. Это действительно самый удобный и быстрый способ утолить голод в полевых условиях.

"Мы решили создать такое направление, чтобы разнообразить меню военнослужащих, потому что не секрет, что однообразная пища надоедает, а это будет тепло из дома и это приготовлено руками наших женщин, которые   хотят только одного - чтобы они скорее вернулись домой с Победой, живые и здоровые", - отмечает координатор движения САМБАТ Юлия Романова.

Мини-производство развернули на собственной кухне. С продуктами - овощами и мясом - помогают жители сельских районов региона.

"Все овощи предварительно проходят термическую обработку, отправляются в сушилку, сушатся до полной готовности и только после этого упаковываются в пакетик. Нужно буквально 10-15 минут, чтобы получить полноценный борщ, залив его кипятком", - поясняет еще один участник волонтерского движения Мария Третьякова. Такая обработка дает возможность сохранить в овощах максимум витаминов и полезных веществ.

"Борщ получается домашним, вкусным, - поддерживает коллегу Ирина Солдатова. - Сразу очень много людей откликнулись. Вначале просили только 10 человек помочь с продуктами, но волна добрых дел покатилась, как в теории про шесть рукопожатий. Прошло всего 2 недели, как мы это начали. И даже не заметили, сколько уже приготовили".

Первая партия сухих борщей в ближайшее время будет отправлена бойцам. А волонтеры уже задумали расширить производство и включить в меню другие рецепты супов.

Стать волонтером сегодня может каждый, в том числе, присоединившись к Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Подробнее - на сайте мывместе.рф.

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