Самарский "Тартюф" закрыл конкурсную программу фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры"

На основной сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) 5 декабря состоялась московская премьера спектакль "Тартюф" Самарского академического театра драмы им. М. Горького. Спектакль по пьесе Жана-Батиста Мольера в постановке известного режиссера Александра Кузина закрыл конкурсную программу VI фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры".
"Участие самарского театра драмы в фестивале, несомненно, дает возможность выйти на новый уровень и заявить о себе на всю страну, — считает директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Филиппов. — Мы очень любим самарского зрителя, и он любит нас, но нам также интересно получить оценку не только столичных театральных деятелей и критиков, но и зрителей Москвы".
"Тартюф" в постановке Александра Кузина — образец традиционного театра, сохранившего в исторических костюмах и декорациях живую страсть и нерв жизни. Вместо наращивания новых концептуальных решений и кажущихся необычными интерпретаций он разворачивается лицом к автору, счищает копоть времени с его остроумия и блеска так, что получается один из самых веселых "Тартюфов" в истории русского театра. (Часто режиссеры упирают на серьезность, инфернальность, строят сценические ребусы вокруг героев. Александр Кузин ставит не "тень" пьесы, а ее свет).
"В этом спектакле я хотел отразить главную мысль: когда ложная идея овладевает умами, то она разрушает не только окружение, но и самого человека", — рассказывает режиссер спектакля Александр Кузин.
Главная сила спектакля — блистательный актерский ансамбль. Легко и в лучшем смысле слова театрально (пышно, празднично и при этом точно) артисты разыгрывают историю о том, как хитроумный интриган и фальшивый святоша Тартюф проник в семью Оргона, разбогатевшего буржуа, у которого вдруг возникла потребность "подумать о душе".
При этом у Самарского академического театра драмы им. М. Горького есть возможность получить "Приз зрительских симпатий" фестиваля — конкурса "Биеннале современного искусства. Уроки режиссуры" 2022. На сайте фестиваля уже открыто голосование.
Отдать свой голос можно, перейдя по ссылке.
Коллектив самарского драмтеатра очень надеется на помощь и поддержку жителей Самарской области. Итоги фестиваля подведут 13 декабря.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.