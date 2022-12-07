Самарский "Тартюф" закрыл конкурсную программу фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры"

На основной сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) 5 декабря состоялась московская премьера спектакль "Тартюф" Самарского академического театра драмы им. М. Горького. Спектакль по пьесе Жана-Батиста Мольера в постановке известного режиссера Александра Кузина закрыл конкурсную программу VI фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры".

"Участие самарского театра драмы в фестивале, несомненно, дает возможность выйти на новый уровень и заявить о себе на всю страну, — считает директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Филиппов. — Мы очень любим самарского зрителя, и он любит нас, но нам также интересно получить оценку не только столичных театральных деятелей и критиков, но и зрителей Москвы".

"Тартюф" в постановке Александра Кузина — образец традиционного театра, сохранившего в исторических костюмах и декорациях живую страсть и нерв жизни. Вместо наращивания новых концептуальных решений и кажущихся необычными интерпретаций он разворачивается лицом к автору, счищает копоть времени с его остроумия и блеска так, что получается один из самых веселых "Тартюфов" в истории русского театра. (Часто режиссеры упирают на серьезность, инфернальность, строят сценические ребусы вокруг героев. Александр Кузин ставит не "тень" пьесы, а ее свет).

"В этом спектакле я хотел отразить главную мысль: когда ложная идея овладевает умами, то она разрушает не только окружение, но и самого человека", — рассказывает режиссер спектакля Александр Кузин.

Главная сила спектакля — блистательный актерский ансамбль. Легко и в лучшем смысле слова театрально (пышно, празднично и при этом точно) артисты разыгрывают историю о том, как хитроумный интриган и фальшивый святоша Тартюф проник в семью Оргона, разбогатевшего буржуа, у которого вдруг возникла потребность "подумать о душе".

При этом у Самарского академического театра драмы им. М. Горького есть возможность получить "Приз зрительских симпатий" фестиваля — конкурса "Биеннале современного искусства. Уроки режиссуры" 2022. На сайте фестиваля уже открыто голосование.

Отдать свой голос можно, перейдя по ссылке.

Коллектив самарского драмтеатра очень надеется на помощь и поддержку жителей Самарской области. Итоги фестиваля подведут 13 декабря.