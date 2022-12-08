"Росгосстрах": спрос на простые полисы каско для машин с пробегом вырос с января в 5 раз

Аналитики "Росгосстраха" отмечают существенный рост спроса на полисы добровольного автострахования с неполным покрытием, предназначенные в первую очередь для покупателей подержанных машин. В минувшем ноябре количество реализованных партнерами страховщика полисов "Каско. Простые правила" превысило показатели январских продаж в 5,4 раза. В компании склонны объяснять такую динамику точным попаданием в тренды рынка: увеличение продаж автомобилей с пробегом в салонах автодилеров, растущую заинтересованность автомобилистов в страховой защите на фоне дефицита запчастей, а также потребность в сервисных услугах, дополняющих основное предложение по страхованию.
Продукт "Каско. Простые правила" был создан специально для клиентов, приобретающих подержанные автомобили в салонах автодилеров и там же оформляющих полисы ОСАГО и добровольного автострахования. Покрытие этого полиса предусматривает возмещение клиенту не только в случае угона застрахованного автомобиля, но также и при его повреждении (в том числе и конструктивной гибели) в результате дорожно-транспортного происшествия по чужой вине, либо в результате падения деревьев. Выплата будет и в том, случае, если у виновника не застрахована автогражданская ответственность.
Продукт "Росгосстраха" максимально прост в оформлении, не требует предварительного осмотра транспортного средства и позволяет застраховать автомобиль с неограниченным количеством лиц, допущенных к управлению. Договор также предусматривает, что клиенту доступны и сервисные услуги, весьма актуальные для не новых авто: эвакуация в случае поломки или ДТП, техническая помощь, включающая запуск аккумулятора от внешнего источника, замена колеса, подвоз топлива, и т. п. Страхователи могут воспользоваться и телемедицинскими консультациями по поводу травмы, полученной в ДТП.
Стоимость полиса "Каско. Простые правила" значительно ниже полного каско и зависит от наиболее подходящей клиенту страховой суммы и срока страхования. Сейчас партнеры страховщика предлагают автомобилистам два варианта страхового покрытия: 1 млн рублей и 1,5 млн рублей. Застраховать автомобиль можно на срок от 6 месяцев до 1 года.
"По динамике продаж полисов "Каско. Простые правила" мы наглядно убедились в востребованности продуктов с ограниченным покрытием для владельцев подержанных машин — можно сказать, что они последовательно росли от месяца к месяцу. Мы видим, что даже те автомобилисты, которые не готовы платить за полный полис каско, тоже сегодня хотят иметь надежную страховую защиту, поскольку понимают, что в условиях дефицита запчастей даже незначительное происшествие может привести к серьезным затратам на ремонт", — говорит руководитель Блока партнерского бизнеса ПАО СК "Росгосстрах" Дарья Евдокимова.
С учетом этих тенденций "Росгосстрах" будет дальше строить свою работу с партнерами из автобизнеса.
"Наша компания планирует и дальше совершенствовать линейку "коробочных" продуктов для автомобилистов. В частности, для более полного удовлетворения потребностей клиентов и расширения доли "Росгосстраха" в сегменте подержанных автомобилей, мы намерены уже в декабре предложить дополнительные варианты продукта "Каско. Простые правила" с лимитом ответственности в 2 млн и 2,5 млн рублей", — уточнил ответственный в "Росгосстрахе" за работу с автодилерами в регионах Анатолий Харлампиев.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.