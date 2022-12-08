Майора из Сызрани лишили звания и отправили в колонию за хищение запчастей к технике ПВО

Во вторник, 6 декабря, в Самарском гарнизонном военном суде огласили приговор майору одной из воинских частей, расположенных в Сызрани, Константину Бутырскову. Его признали виновным в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в суде.
По версии следствия, Бутырсков, с января по май 2019 г. похитил запчасти к технике ПВО и продал за 1,5 млн рублей.
Дело военного суд рассматривал в особом порядке. 6 декабря его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, на год лишили права занимать некоторые должности на госслужбе, а также лишили воинского звания "майор".
Кроме того, с Бутырскова взыскали 1,5 млн руб. и конфисковали автомобиль в доход государства.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.