Майора из Сызрани лишили звания и отправили в колонию за хищение запчастей к технике ПВО

Во вторник, 6 декабря, в Самарском гарнизонном военном суде огласили приговор майору одной из воинских частей, расположенных в Сызрани, Константину Бутырскову. Его признали виновным в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

По версии следствия, Бутырсков, с января по май 2019 г. похитил запчасти к технике ПВО и продал за 1,5 млн рублей.

Дело военного суд рассматривал в особом порядке. 6 декабря его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, на год лишили права занимать некоторые должности на госслужбе, а также лишили воинского звания "майор".

Кроме того, с Бутырскова взыскали 1,5 млн руб. и конфисковали автомобиль в доход государства.

Приговор еще не вступил в законную силу.