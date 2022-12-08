Почти 60% россиян назвали финансовые проблемы главной причиной стресса на новогодних праздниках

Страховой Дом ВСК и финансовый маркетплейс Сравни назвали главные причины стресса россиян во время новогодних праздников. Для этого аналитики сервисов провели совместное исследование методом онлайн-панели*.
Рейтинг главных причин новогоднего стресса для россиян выглядит так:
- Финансовые проблемы — их выбрало 56% россиян,
- Огромное количество предпраздничных дел (20% опрошенных),
- Подготовка к празднованию в последний момент (17% респондентов),
- Перспектива неприятной встречи с родственниками (17% опрошенных).
По данным опроса, каждый пятый респондент сталкивался с несчастными случаями на новогодние праздники один и более раз. 7% опрошенных получали травмы во время активного отдыха или спорта, 5% сталкивались с отравлением едой или напитками. Еще 4% респондентов получали ожоги и травмы от фейерверков или петард.
Более половины опрошенных (56%) опасаются в новогодние праздники травм, которые можно получить во время прогулок и зимнего спорта. На втором месте — отравление едой и напитками: такой вариант выбрал 21% респондентов. На третьем — порча имущества во время бурного празднования, а замыкают список ожоги и травмы от пиротехнических развлечений.
На устранение последствий праздников россиянам чаще всего требуется до 5 тысяч рублей — этот вариант указали 64% россиян. Еще 16% респондентов незапланированно потратили от 5 до 10 тысяч рублей, 8% — от 10 до 50 тысяч. 12% россиян указали, что лишились из-за непредвиденных ситуаций на праздники от 10 до 50 тысяч семейного бюджета.
Большинство респондентов ответило, что в первую очередь застраховали бы на праздники здоровье, если бы покупали полис. Так, 62% опрошенных оформили бы полис для защиты от переломов, травм и отравлений. 15% россиян застраховали бы недвижимость, еще 9% — имущество в квартире (мебель, телевизор, сантехнику или интерьер). 14% респондентов оформили бы страхование жизни на время новогоднего путешествия.
С большей долей вероятности россияне застраховали бы на новогодние праздники детей, так ответили 56% респондентов. 22% оформили бы страховку на себя, 18% на родителей. Только 4% респондентов готовы застраховать на праздники свою вторую половину.
*Исследование проводилось в декабре 2022 года с учетом репрезентативных квот в соответствии с данными Росстата. В нем участвовало более тысячи респондентов.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.