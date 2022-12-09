В Самаре закрыта грузовая переправа и обновлено расписание пассажирской

В пятницу, 9 декабря, теплоход Окский-35 завершает работу в связи с постановкой на зимний отстой.

С 8 декабря внесены изменения в расписание движения судов на маршруте "Самара – Подголятино".

Из Самары суда отправляются в 6:00, 8:00 (с заходом на Проран), 10:00, 14:00, 16:00 (Проран), 19:00.

Обратные рейсы осуществляются 6:45, 8:45, 10:45, 14:45, 16:45 и 19:45.

Продажа билетов из Подголятино и с Прорана с 8 декабря будет осуществляться кассирами на теплоходах "Ом". Продажа билетов из Самары будет осуществляться кассирами в здании Речного вокзала.