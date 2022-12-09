В Самаре закрыта грузовая переправа и обновлено расписание пассажирской

В пятницу, 9 декабря, теплоход Окский-35 завершает работу в связи с постановкой на зимний отстой.
С 8 декабря внесены изменения в расписание движения судов на маршруте "Самара – Подголятино".
Из Самары суда отправляются в 6:00, 8:00 (с заходом на Проран), 10:00, 14:00, 16:00 (Проран), 19:00.
Обратные рейсы осуществляются 6:45, 8:45, 10:45, 14:45, 16:45 и 19:45.
Продажа билетов из Подголятино и с Прорана с 8 декабря будет осуществляться кассирами на теплоходах "Ом". Продажа билетов из Самары будет осуществляться кассирами в здании Речного вокзала.
Последние комментарии
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР