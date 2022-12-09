В Самаре на сутки перекроют Зубчаниновское шоссе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре в связи с аварийными работами на водоводе в районе дома № 179 по Зубчаниновскому шоссе с 22:00 10 декабря до 12:00 11.12.2022 будет полностью закрыто движение на проезжей части в направлении Днепровского проезда.