В Самаре на сутки перекроют Зубчаниновское шоссе

В Самаре в связи с аварийными работами на водоводе в районе дома № 179 по Зубчаниновскому шоссе с 22:00 10 декабря до 12:00 11.12.2022 будет полностью закрыто движение на проезжей части в направлении Днепровского проезда.
Автобусы маршрутов №№ 27,75 будут объезжать по ул. Литвинова — ул. Магистральная и далее по маршруту из города; по Зубчаниновскому шоссе — ул. Физкультурная — Кузнецкий переулок и далее по маршруту в направлении города, сообщает дептранс.
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Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР