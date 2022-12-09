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Общество

В самарский приют для диких животных попали два лебедя-шипуна

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале декабря в приют для пострадавших диких животных попади два лебедя-шипуна, сообщает пресс-служба нацпарка "Самарская Лука".

Фото: "Самарская Лука"

5 декабря из Красноармейского района Самарской области привезли взрослую птицу с поврежденным крылом — по словам очевидцев, лебедь задел провода ЛЭП под высоким напряжением. В результате ветеринарного осмотра выяснилось, что крыло сломано и птице требуется операция. Найти специалистов по лечению диких крупных птиц в нашей области очень сложно. 

А 6 декабря сотрудники службы спасения Тольятти совместно с сотрудниками национального парка и представителями Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям провели спасательную операцию по освобождению изо льда и рыболовной лески еще одного лебедя. Был спасен лебедь подросток — птенец весеннего выводка, еще серый, совсем не похожий на взрослых птиц. По словам ветеринаров Жигулевской СББЖ, малыш цел и здоров, но слаб.

Обе птицы помещены в теплые вольеры под непрерывным наблюдением и заботой специалистов нацпарка.

Лебедь-шипун занесен в Красную книгу Самарской области.

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