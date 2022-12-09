В Новокуйбышевске появился новый арт-объект "Бардовский костер"

В Новокуйбышевске зажгли "бардовский костер" — новый арт-объект, который является частью дизайнерского решения сквера имени Валерия Грушина на ул. Чернышевского, 6.

В начале декабря бригады подрядчика завершили работы по обустройству центральной площадки в виде гитары. Специалисты успели уложить до морозов и снега тротуарную плитку зоны отдыха, завезли чернозем и гранитную крошку.

К Новому году установят малую архитектурную форму — гитару, скамейки, урны, перголы — теневые навесы, посадят деревья и кустарники.