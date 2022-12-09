В Самаре телефонные мошенники выманили 100 тыс. рублей у пенсионерки

В Самаре телефонные мошенники пытались дважды выманить деньги у пенсионерки, и у них это получилось, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, одним утром 59-летней жительнице Самары по телефону позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что родственник женщины пытается в настоящее время снять денежные средства с ее банковского счета.

В ответ пенсионерка пояснила, что у нее нет родственника с такими данными. После небольшой паузы звонивший сообщил, что сейчас женщине перезвонит работник банка.

Через один из мессенджеров с местной жительницей связалась женщина, которая представилась финансовым работником. Звонившая убедила доверчивую пенсионерку, что ей необходимо взять кредиты, чтобы банк мог узнать, кто из сотрудников распространяет ее персональные данные.

Следуя инструкции, самарчанка оформила кредит на 100 тыс. рублей и перевела деньги на продиктованный неизвестным лицом счет. После этого собеседница завершила разговор и больше на связь не выходила.

Когда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.