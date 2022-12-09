В правительстве Самарской области обсудили вопросы капитального ремонта многоквартирных домов

В пятницу, 9 декабря, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание по вопросам капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области.

Участники совещания обсудили предварительные итоги работы фонда за 2022 год и план на следующий год. О ходе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах доложил врио генерального директора НКО "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" Александр Трещев.

В 2022 году продолжается работа по завершению неисполненных обязательств прошлых периодов, это 1964 многоквартирных дома. На 1 декабря заключены договоры в отношении 1457 МКД, завершены работы в 477 домах. На стадии заключения находятся договоры по 24 домам, по 40 предоставлены документы на заключение договоров. Повторные конкурсные процедуры проводятся по 483 многоквартирным домам (по ним договоры еще не заключались).

"Результаты работы хорошие. У нас есть динамика по количеству заключенных договоров на 23%, это очень неплохо, - оценил работу фонда Виктор Кудряшов. - Фиксируем положительную динамику по объему выполненных работ, в настоящих условиях это неплохой результат. За счет дополнительных решений, которые сегодня обсудим, показатели будут еще значительно улучшены".

Александр Трещев отметил проблему - значительная часть домов относятся к категории ветхого жилья, у них высокий процент износа, и капитальный ремонт здесь может быть экономически нецелесообразен. Фонд предлагает один из путей решения проблемы для ветхих домов, имеющих значительный износ строительных конструкций, а также расположенных на территории, в отношении которых принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки.

Это решения комиссий в рамках постановления правительства Самарской области №68 "Об утверждении порядка установления необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме о нецелесообразности проведения работ по капитальному ремонту в таких многоквартирных домах, ввиду планирования признания их аварийными и подлежащими сносу.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Мордвинов предложил также сформировать по муниципалитетам перечни домов с высокой степенью износа строительных конструкций, для определения по ним степени износа и последующего принятия мер в целях недопущения неэффективного расходования средств фонда капитального ремонта.

Что касается выполнения плановых обязательств, предусмотренных на текущий год, то заключены договоры в отношении 810 домов, это 100% от планового показателя. Завершены работы в 236 многоквартирных домах. Всего к декабрю выполнены работы в 713 МКД. До конца года этот показатель составит более 800, что превысит показатель прошлого года. Работы по капитальному ремонту в остальных многоквартирных домах из периода прошлых лет и из периода 2021-2023 гг. будут выполняться в 2023 году.

На совещании обсудили вопросы дефицита денежных средств на финансирование капитального ремонта. Председатель облправительства подчеркнул, что в этом году объем финансирования рекордный, для успешного выполнения показателей региональной программы "Государственная поддержка собственников жилья на 2014-2024 гг." в бюджете Самарской области предусмотрены средства в объеме 3 575,94 млн рублей. Правительство региона продолжит принимать меры для поддержания финансовой устойчивости регионального оператора.

На совещании отметили хорошую динамику собираемости оплаты взносов на капитальный ремонт и проведение претензионной работы. Так, за 10 месяцев 2022 года собираемость составила 97,19% (за весь период действия программы - 93,98%). За 11 месяцев текущего года направлено 242632 претензии должникам по взносам на капитальный ремонт.

Участники совещания обсудили реализацию мероприятия по ускоренной замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. Эта работа ведется по двум направлениям. В рамках государственной программы "Государственная поддержка собственников жилья" осуществляется замена лифтов, непригодных к дальнейшей эксплуатации.

В 2019 году Фондом завершены работы по замене 44 лифтовых кабин в 27 многоквартирных домах, в 2020 году заменены 49 лифтовых кабин в 23 многоквартирных домах, в 2021 году проведены работы в отношении 175 лифтов в 65 многоквартирных домах. В 2022 году запланирована замена 181 лифтовой кабины. Работы по замене 180 лифтов выполнены в полном объеме, до 20 декабря планируется завершить замену последней кабины.

Вторым направлением стало проведение мероприятий по ускоренной замене лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации (свыше 25 лет). В рамках реализации данных мероприятий в период 2022-2024 гг. планируется выполнить замену 1500 кабин.