В Сызрани мужчина во время застолья поссорился с сожительницей и угнал ее автомобиль

Полицией Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего ранее не судимого местного жителя, который обвиняется в угоне машины.
Следствием установлено, что в ходе распития алкоголя мужчина поссорился со своей сожительницей. И решил прекратить ссору, уехав на автомобиле, который его возлюбленная арендовала. Женщина попыталась остановить его, ведь мужчина не имеет водительского удостоверения. Однако выдернуть ключи из замка зажигания не смогла.
Не справившись с управлением, мужчина совершил наезд на угол дома. Свидетелями этой сцены стали соседи, которые сообщили о ДТП в полицию. К моменту прибытия стражей правопорядка злоумышленник успел скрыться. У разбитой машины правоохранители увидели только гражданку с телесными повреждениями. Полицейские вызвали пострадавшей медиков, установили и опросили очевидцев.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. За нарушение ПДД суд назначил ему штрафы на общую сумму 5800 рублей.
Подозреваемый признал вину, в содеянном раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. К слову, с возлюбленной мужчина помирился и извинился перед ней за неподобающее поведение.
Последние комментарии
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.