В Сызрани мужчина во время застолья поссорился с сожительницей и угнал ее автомобиль

Полицией Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего ранее не судимого местного жителя, который обвиняется в угоне машины.

Следствием установлено, что в ходе распития алкоголя мужчина поссорился со своей сожительницей. И решил прекратить ссору, уехав на автомобиле, который его возлюбленная арендовала. Женщина попыталась остановить его, ведь мужчина не имеет водительского удостоверения. Однако выдернуть ключи из замка зажигания не смогла.

Не справившись с управлением, мужчина совершил наезд на угол дома. Свидетелями этой сцены стали соседи, которые сообщили о ДТП в полицию. К моменту прибытия стражей правопорядка злоумышленник успел скрыться. У разбитой машины правоохранители увидели только гражданку с телесными повреждениями. Полицейские вызвали пострадавшей медиков, установили и опросили очевидцев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. За нарушение ПДД суд назначил ему штрафы на общую сумму 5800 рублей.

Подозреваемый признал вину, в содеянном раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. К слову, с возлюбленной мужчина помирился и извинился перед ней за неподобающее поведение.