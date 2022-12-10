В Самаре 12 декабря изменится расписание "Ласточки"

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В понедельник, 12 декабря, по техническим причинам электропоезд "Ласточка" № 7118/7117 Тольятти (отпр. 10:31) — Самара (приб.12:27) на участке Старосемейкино — Самара проследует по измененному расписанию.