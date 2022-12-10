В Тольятти будут судить мужчину, по вине которого в ДТП погиб человек

Прокуратурой Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в причинении по неосторожности смерти человеку в ДТП (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
Обвиняемый, управляя автомобилем, на Обводном шоссе при повороте налево не уступил дорогу другому автомобилю, движущемуся прямо во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора, что повлекло столкновение с ним.
В результате столкновения не пристегнутый ремнем безопасности пассажир, находившийся в машине обвиняемого, погиб.
Мужчина в ходе расследования уголовного дела вину в произошедшем ДТП признал полностью.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.