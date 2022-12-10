В Тольятти будут судить мужчину, по вине которого в ДТП погиб человек

Прокуратурой Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в причинении по неосторожности смерти человеку в ДТП (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Обвиняемый, управляя автомобилем, на Обводном шоссе при повороте налево не уступил дорогу другому автомобилю, движущемуся прямо во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора, что повлекло столкновение с ним.

В результате столкновения не пристегнутый ремнем безопасности пассажир, находившийся в машине обвиняемого, погиб.

Мужчина в ходе расследования уголовного дела вину в произошедшем ДТП признал полностью.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.