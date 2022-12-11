Погода в Самаре: снега не ожидается

В ближайшие дни в Самарской области ожидается минимум осадков, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 12 декабря, ночью переменная облачность. Местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, гололед. Ветер южный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C.

Во вторник, 13 декабря, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -9...-14 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C.

В среду, 14 декабря, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -9...-14 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C.