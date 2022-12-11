Погода в Самаре: снега не ожидается

В ближайшие дни в Самарской области ожидается минимум осадков, сообщает Приволжское УГМС.
В понедельник, 12 декабря, ночью переменная облачность. Местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, гололед. Ветер южный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C.
Во вторник, 13 декабря, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -9...-14 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C.
В среду, 14 декабря, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -9...-14 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C.
Последние комментарии
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР