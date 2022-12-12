В Приволжском районе пьяный водитель на Lada перевернулся в кювет

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В воскресенье, 11 декабря, в 21:40 в Приволжском районе Самарской области 57-летний водитель Lada Granta на 2 км трассы "Приволжье - Екатериновка" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

Фото: ГУ МВД по Самарской области