В Приволжском районе пьяный водитель на Lada перевернулся в кювет

В воскресенье, 11 декабря, в 21:40 в Приволжском районе Самарской области 57-летний водитель Lada Granta на 2 км трассы "Приволжье - Екатериновка" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.
Мужчина госпитализирован. По результатам медицинского освидетельствования установлен факт алкогольного опьянения водителя.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...