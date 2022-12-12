Самарчанка потеряла более 40 тыс. руб., покупая красную икру в Интернете

В Самаре 29-летняя местная жительница решила приобрести красную икру по выгодной цене. На Интернет-площадке бесплатных объявлений она нашла объявление и связалась посредством чата с продавцом.

После оплаты с помощью банковской карты заказа на сумму 40291 руб. женщина попыталась узнать дату поставки товара, но продавец на связь не вышел, а товар так и не пришел.

Самарчанка обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.