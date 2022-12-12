Подозреваемого в мошенничестве задержали в Самарской области с наркотиками

В Кинель-Черкасском районе Самарской области задержали с наркотиками 45-летнего мужчину, который находился в розыске за мошенничество. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Подозреваемого задержали в с. Кротовка с 171 г марихуаны. Он рассказал, что ранее собрал для себя коноплю около дороги и не собирался ее сбывать.
Как оказалось, мужчину разыскивали по подозрению в мошенничестве в Дагестане.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.