Подозреваемого в мошенничестве задержали в Самарской области с наркотиками

В Кинель-Черкасском районе Самарской области задержали с наркотиками 45-летнего мужчину, который находился в розыске за мошенничество. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Подозреваемого задержали в с. Кротовка с 171 г марихуаны. Он рассказал, что ранее собрал для себя коноплю около дороги и не собирался ее сбывать.

Как оказалось, мужчину разыскивали по подозрению в мошенничестве в Дагестане.